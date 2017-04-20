أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، علي اكبر صالحي، عن التوقيع التمهيدي على اتفاقية إعادة تصميم مفاعل اراك مع الصين مضيفاً: ان التوقيع النهائي لهذه الاتفاقية سيتم الاسبوع القادم بفيينا.

وفي تصريح له خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية عصر الثلاثاء، اكد صالحي اهمية دور لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي فيما يخص الانشطة النووية الايرانية، داعيا البرلمان الى دعم مؤسسة الطاقة النووية الايرانية في سياق جهودها للإلتحاق بالمعاهدات الدولية؛ وذلك من خلال لجنة الطاقة البرلمانية لاستصدار القوانين ذات الصلة.

واشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية الى توقيع صيغة الاتفاق النهائي بفيينا الاسبوع المقبل، مضيفاً: ان الاتفاق أُعدّ في 200 صفحة ويشمل كافة جوانب هذا التعاون.

وردا على سؤال بشأن نفقات المشروع، وهل ستتحملها ايران أم الصين أم الاطراف الموقّعة على الاتفاق النووي؟ قال: انه وفقا لخطة العمل المشترك فان اطراف الاتفاق تتحمل النفقات ايضا، لكن ايران ستقوم بالإجراءات الخاصة بذلك حاليا.

وبشأن مشاركة امريكا في عمليات اعادة تصميم مفاعل آراك، اشار صالحي الى فريق عمل يضم 3 بلدان في هذا الخصوص، وقال: ان ايران ستتولى المسؤولية في ذلك وهي المعنية بكافة اجراءاتها ولا يوجد قرار بأن يتدخل احد في هذا الامر.

وتابع: ستجري امريكا والصين دراسات علمية بشأن المشاريع المذكورة وهو ما جاء في الاتفاق والذي يؤكد على البلدين اعتماد مشاريع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ولفت صالحي الى ان مفاعل اراك سيرتقي الى مستوى المنشآت المتطورة عالميا بعد اتمام مراحل التصميم واعتماده من قبل الدول المتقدمة في هذا المجال؛ مؤكدا على اهمية عمليات اعادة تصميم هذا المفاعل.

في سياق آخر أعلنت اللجنة الاوروبية الثلاثاء عن توقيع اول وثيقة بين ايران والاتحاد الاوروبي تنص على تعاون الجانبين في مجال الامان النووي وذلك في اطار خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي).

وبحسب ما جاء في موقع (نيويوروب) الالكتروني، تقدّر قيمة هذا المشروع مليونين و500 الف يورو ويأتي في سياق تعزيز الطاقات لدى مركز نظام الامان النووي في ايران.

وأعلنت اللجنة الاوروبية في بيان نقله موقع نيويوروب، انها قامت ولأول مرة في اطار خطة العمل المشترك بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع ايران في مجال الامان النووي.

ويضيف البيان: ان العلاقات الايرانية مع الاتحاد الاوروبي مرت في العديد من المراحل خلال العقد الماضي وقد تأثرت بالبرنامج النووي ونظام الحظر ضد ايران؛ مبينا ان رفع الحظر عن طهران شكل سبيلا نحو اعادة العلاقات الموسعة.

واكدت اللجنة الاوروبية دعمها لنظام الامان النووي في ايران والتعاون معها للحصول على المعاهدات النووية الدولية بما فيها معاهدة الامان النووي؛ كما ستقوم بدراسة نتائج اختبار المقاومة الذي سيتم في مفاعل بوشهر النووي.

وذكر البيان ان هذا المشروع يشكل القسم الاول من برنامج أُدرج أسفل وثيقة التعاون في مجال الامان النووي بقيمة 5 ملايين يورو والذي اعتمده الاتحاد الاوروبي عام 2016.





