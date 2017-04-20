التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الرئيس القرغيزي الماس بيك آتامبايف، للبحث في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي هذا اللقاء الذي جرى الاربعاء في بيشكك، اكد ظريف وآتامبايف على تطوير التعاون بين البلدين على المستوى السياسي ووضع برنامج لاتخاذ خطوات لتفعيل التعاون المصرفي وفي مجالات البنية التحتية والانشاءات والاستثمارات والتجارة.

كما اكد الجانبان خلال المحادثات على بدء فصل جديد من التعاون بين طهران وبيشكك، والدليل على ذلك هو الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين.

كما التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف برئيس وزراء قرغيزيا، سورنباي جئين بيك اوف، وبحث معه في القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وتطرق الجانبان الى تعاون طهران وبيشكك في المجالات الاقتصادية والترانزيت والسياحة، وضرورة استخدام الفرص الجديدة المتاحة لتنمية العلاقات الثنائية.

وجاء هذا اللقاء في ختام زيارة وزير الخارجية الايرانية الى قرغيزيا ومحادثاته مع المسؤولين في هذا البلد.

والتقى وزير الخارجية الايراني كذلك نظيره القرغيزي ايرلان عبداللطيف، حيث بحث الجانبان وراء الابواب المغلقة، آفاق التعاون بين البلدين.

وفي اللقاء، اشار وزير الخارجية القرغيزي الى ضرورة تعزيز التعاون بين طهران وبيشكك في مختلف المجالات.

وخلال مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره القرغيزي، قال محمد جواد ظريف: إن ايران لديها الاستعداد اللازم لإنشاء محطات كهرومائية صغيرة وكبيرة في بيشكك.

وأشار الى استعداد ايران لتنمية التعاون المتبادل مع قرغيزستان في جميع المجالات، وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها تجارب كبيرة في إنشاء السدود والمحطات الكهربائية، ويمكنها في هذا المجال ان تقدم عونا مناسبا لحكومة بيشكك.

وأيد وزير خارجية قرغيزستان، تصريحات ظريف، وقال: إن ايران ترغب بالتعاون والاستثمار الفاعل في مجال توليد الكهرباء من المياه وفي قطاع المناجم.

وفي الملتقى الاقتصادي المشترك بين ايران وقرغيزيا الذي عقد في بيشكك، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: إن طهران لا تضع أي سقف في علاقاتها مع قرغيزيا ومستعدة لتطوير التعاون في كافة المجالات.

وأعرب وزير الخارجية عن امله في ان يمهد هذا الملتقى بين رجال الاعمال، الارضية لتوقيع الاتفاقيات ومتابعة الاتفاقيات السابقة لتعزيز العلاقات خدمة لمصالح البلدين.

وأعلن ظريف ان تقدم وتنمية وأمن واستقرار قرغيزيا من تطور واستقرار ايران، وقال: لا نقيم فقط في منطقة واحدة بل نرتبط أيضاً بأواصر تاريخية ودينية وثقافية مشتركة.

واضاف: في هذا العالم الذي تسوده الفوضى والمهدد بخطر التطرف والارهاب، فان التعاون ودعم ثقافة التسامح، يضمن سعادة الشعوب ويحول دون انتشار التطرف والارهاب.

وصرح وزير الخارجية: في مجال التعامل المالي والمصرفي والعلاقات المصرفية فاننا بحاجة الى حركة جادة لاحداث الانفراج وتسهيل العلاقات بين رجال الاعمال.

وأعرب ظريف عن امله في المزيد من النشاط بين القطاعات الخاصة في البلدين في ظل الاتفاق بين المصرفين المركزيين الايراني والقرغيزي.

ووصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى العاصمة القرغيزية بيشكك الاربعاء قادما من تبليسي في اطار جولة شملت ايضا تركمانستان وجورجيا.

ورافق الوزير ظريف في جولته هذه وفد اقتصادي وسياسي من القطاعات العامة والخاصة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المعنيين في بيشكك كما في عشق آباد وتبليسي، وقد عاد وزير خارجية مساء أمس، الى طهران.

هذا وقد تم الاعلان ان رئيس البرلمان القرغيزي تشيني باي تورسوينكوف سيزور طهران في 23 نيسان/ابريل الجاري على رأس وفد برلماني رفيع. وتأتي زيارته تلبية لدعوة من نظيره الايراني علي لاريجاني حيث سيلتقي خلالها رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.











