أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ وقع مرسوما رئاسيا خاصا بتشكيل 84 وحدة عسكرية في إطار إصلاح جيش التحرير الشعبي الصيني.

وأكد بيان صادر عن وزارة الدفاع الصينية أن مرسوم الرئيس الصيني هو “خطوة جديدة ومهمة في استراتيجيتنا بشأن إصلاح وتعزيز الجيش”.

وقال جين بينغ إن الوحدات الجديدة تتحمل مسؤولية كبيرة عن حماية سيادة الصين وأمنها ومصالحها، مؤكدا أنها يجب أن تكون مستعدة لخوض الحرب “في أي لحظة” والتركيز على دراسة الفن الحربي ورفع مستوى الجاهزية القتالية والتقنية وإجراء المزيد من التدريبات.

وذكرت مصادر إعلامية في الوقت ذاته أن الجيش الصيني لن يلجأ على الأرجح إلى توظيف كوادر جديدة.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الرئيس الصيني أعلن في عام 2015 أن بلاده ستقوم بتخفيض عدد قواتها المسلحة بنحو 300 ألف جندي على حساب الكوادر غير القتالية. ومع ذلك يبقى الجيش الصيني أكثر جيوش العالم عددا، إذ يبلغ عدد القوات مليوني فرد.



