قتل 44 شخصا على الأقل لدى تعرض حافلة لحادث سير في ولاية هيماشال براديش الجبلية في شمال البلاد، على ما أفاد مسؤول محلي.

وكانت حافلة خاصة تقل 56 شخصا عند سقوطها في نهر في قعر واد على بعد 115 كيلومترا من شيملا عاصمة الولاية.

وقال المسؤول الإداري في منطقة شيملا روهان شاند ثاكور “قتل 44 شخصا وفق آخر المعلومات المتوفرة لدينا”.

وتم إرسال عناصر من الشرطة وفرق الإغاثة إلى المنطقة النائية التي شهدت الحادثة على بعد خمس ساعات بالسيارة من شيملا، ولم يعرف سبب خروج الحافلة عن مسارها.

وتشهد الطرق الضيقة والمتعرجة في المناطق الهندية الواقعة في جبال هملايا باستمرار حوادث مرورية.

وللهند سجل سيء على صعيد السلامة المرورية، إذ أن نحو 150 ألف شخص قتلوا في حوادث سير العام الماضي، أي بمعدل نحو 400 شخص يوميا.

وفي كانون الثاني/يناير، قتل 13 شخصا هم تلامذة مدارس وسائق في حادث اصطدام حافلتهم المدرسية بشاحنة في ولاية اوتار براديش بسبب الضباب الكثيف.

وفي شباط/فبراير، قتل 16 شخصا وجرح خمسون آخرون جراء انقلاب شاحنة كانت تقلهم للمشاركة بقداس في منطقة جبلية في شمال شرق البلاد.