اعلنت هيئة الأركان العامة اليونانية عن مقتل اربعة ضباط يونانيين واصابة آخر الاربعاء بعد تحطم مروحيتهم بالقرب من مدينة لاريسا وسط البلاد. وقال بيان هيئة الأركان العامة انه تم العثور على جثث الضحايا بالقرب من حطام المروحية.

وفتح الجيش تحقيقا في الحادث لمعرفة اسباب تحطم المروحية، ووفقا للتلفزيون الرسمي، فإن المروحية ارتطمت بكابلات كهربائية قبل سقوطها على الارض.

واوضح البيان ان الضابط المصاب امرأة وحالتها ليست بالخطرة، مشيرا الى انها أدخلت المستشفى كاجراء احترازي. واضاف ان رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال ألكيفيادس ستيفانيس، سيتوجه الى موقع الحادث.

وقال بيان هيئة الاركان العامة ان حطام المروحية وهي من طراز “يو إتش-1إتش (هيوي)” وكانت في “رحلة مقررة”، تم العثور عليها في سارانتابورو وهي بلدة قريبة من لاريسا وذلك بعد ساعات من اختفاء المروحية من شاشات اجهزة الرادار حوالى الساعة 07.00 بتوقيت غرينيتش من الاربعاء.

وكانت المروحية غادرت لاريسا عند الساعة 04.50 ت غ بإتجاه كوزاني شمال غرب البلاد. وانطلقت عملية انقاذ مباشرة بعد اختفاء أثر المروحية من اجهزة الرادار، بمشاركة طائرتين مروحيتين عسكريتين وطائرة مخصصة لاطفاء الحرائق.

والمروحية التي تحطمت تعد من اقدم المروحيات الموجودة في الترسانة اليونانية وكان يستخدمها الجيش الأمريكي في حرب فيتنام.

وفي شباط/فبراير 2016، قتل ثلاثة جنود يونانيين بعد تحطم مروحيتهم وهي من طراز “أوغستا بيل” في بحر ايجه قرب جزيرة ليروس أثناء تمارين للقوة البحرية.



