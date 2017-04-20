يتعرّض المعتقلون في السجون البحرينية لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي من قبل النظام الخليفي، وانتهاك أبسط حقوقهم كمعتقلين سياسيين، نصّت المواثيق الدولية على احترامها، مع انعدام البيئة الملائمة للحياة، خصوصاً في سجن الحوض الجاف المعروف بسجله الحافل في تعذيب المعتقلين، وجديده تعرض أكثر من 20 معتقلًا للتسمم بعد تقديم طعام فاسد لهم.

يتعرّض المعتقلون في السجون البحرينية لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي من قبل النظام الخليفي، وانتهاك أبسط حقوقهم كمعتقلين سياسيين، نصّت المواثيق الدولية على احترامها، مع انعدام البيئة الملائمة للحياة، خصوصاً في سجن الحوض الجاف المعروف بسجله الحافل في تعذيب المعتقلين، وجديده تعرض أكثر من 20 معتقلًا للتسمم بعد تقديم طعام فاسد لهم.

ونقلت لجنة معتقلي النعيم عن أحد المعتقلين في عنبر رقم 6 تعرض 20 معتقلاً في العنبر، وعنابر أخرى للتسمم بعد تناولهم طعاماً قدمته لهم إدارة السجن، والتي رفضت نقلهم لتلقي العلاج اللازم.

وأكّدت اللجنة أنّ" هذه الحادثة لا تعتبر الأولى من نوعها"، موضحةً تعرض سجناء آخرين في وقت سابق في عنابر أخرى للتسمم بسبب الطعام الفاسد.

واستنكرت لجنة معتقلي النعيم هذا الإهمال المتعمد الذي أدى إلى تدهور صحة المعتقلين، محملةً وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة لسلامتهم، كما طالبت بنقلهم للعلاج الفوري ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال.



