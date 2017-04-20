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رقم الخبر: 191612 تاريخ النشر: نيسان 19, 2017 الوقت: 16:27 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
روبوت سوري مضاد للدروع

روبوت سوري مضاد للدروع

تمكنت مجموعة من المهندسين السوريين من إنتاج منصة متنقلة متعددة الوظائف موجهة عن بعد، وذكر احد المواقع المختصة بالصناعات العسكرية أن فيديو لاختبار هذه الروبوت المضاد للدروع ظهر في الإنترنت.

تمكنت مجموعة من المهندسين السوريين من إنتاج منصة متنقلة متعددة الوظائف موجهة عن بعد، وذكر احد المواقع المختصة بالصناعات العسكرية أن فيديو لاختبار هذه الروبوت المضاد للدروع ظهر في الإنترنت.
ويبلغ طول الروبوت المجنزر مترا وصبغ باللون الأخضر مع وضع العلم السوري على لاقطه الهوائي، كما تم تسليح النموذج الاختباري منه بصاروخين مضادين للدروع من طراز " كورنيت –ي" ولكن لا توجد أي معلومات عن منظومة التوجيه في الآلية. وجرى اختبار الروبوت داخل ورشة عمل في مدينة حلب.

 

 
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