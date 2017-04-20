أكد وزير السياحة السوري بِشر يازجي أن التنظيمات الإرهابية المدعومة خارجياً استهدفت التراث السوري بشكل ممنهج عبر التخريب والنهب في محاولة لتدمير الحضارة والتاريخ السوري.

وقدم يازجي خلال لقائه وفداً اعلامياً غربياً، شرحاً حول الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي في سوريا نتيجة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها والتي تسببت بخروج عدد كبير من المنشآت السياحية من الخدمة وتدمير عدد آخر، مشيراً إلى استهداف التنظيمات الإرهابية لعدد من المواقع الأثرية المهمة في سوريا بعضها مدرج على لائحة التراث العالمي.

وأوضح وزير السياحة أن بلاده تفتح أبوابها أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم، معتبراً أن زيارات الوفود المتكررة تؤكد وفاء محبيها حول العالم ودورهم المنتظر في نقل حقيقة ما يجري على الأرض، مؤكداً أن إرادة وتصميم السوريين سينتصران على الإرهاب الذي يحاول استهداف تاريخها وحضارتها وثقافتها.

بدورها، أوضحت رئيسة الوفد جانيس كورت كامب أن هدف الزيارة معرفة ما يحدث على أرض الواقع وليس كما يذاع في الإعلام الغربي عن الأحداث في سوريا ونقل حقيقة هذه الأحداث منوهة بشجاعة وبطولات الجيش السوري الذي حمى المدنيين اينما وجدوا.



