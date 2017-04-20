أن انفجار وقع في مدينة حلب السورية ةبالتحديد في حي صلاح الدين في الانفجار الأول من نوعه منذ تحرير المدينة من قبضة الارهاب.

وقد أدى هذا الانفجار الى استشهاد 6 مدنيين وإصابة 10 على الأقل حسب ما أفاد به التلفزيون السوري. ويعد هذا الانفجار هو الأول من نوعه، حيث كانوا المسلحين يستهدفون مدينة حلب بالقذائف بعد انسحابهم منها بشكل كامل من مواقعهم في الريف الغربي لمدينة حلب.



