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رقم الخبر: 191610 تاريخ النشر: نيسان 19, 2017 الوقت: 15:21 الاقسام: عربيات  
شهداء وجرحى في انفجار في مدينة حلب

شهداء وجرحى في انفجار في مدينة حلب

استشهد عدد من المدنيين في مدينة حلب السورية في انفجار وقع في أحد أحيائها.

أن انفجار وقع في مدينة حلب السورية ةبالتحديد في حي صلاح الدين في الانفجار الأول من نوعه منذ تحرير المدينة من قبضة الارهاب.
وقد أدى هذا الانفجار الى استشهاد 6 مدنيين وإصابة 10 على الأقل حسب ما أفاد به التلفزيون السوري. ويعد هذا الانفجار هو الأول من نوعه، حيث كانوا المسلحين يستهدفون مدينة حلب بالقذائف بعد انسحابهم منها بشكل كامل من مواقعهم في الريف الغربي لمدينة حلب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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