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رقم الخبر: 191607 تاريخ النشر: نيسان 19, 2017 الوقت: 15:08 الاقسام: اجتماعيات  
النحفاء أقل عرضة للصداع النصفي

النحفاء أقل عرضة للصداع النصفي

أكد باحثون أمريكيون أن النحفاء أقل عرضة لآلام الشقيقة والصداع النصفي. وفي مقال نشره موقع healthmagazine قال العلماء: من المعروف أن السمنة سبب أساسي للعديد من الأمراض، وغالبا ما يصاب الذين يعانون من البدانة، من أمراض الأوعية الدموية، التي تسبب معظم آلام الصداع النصفي التي يصاب بها البشر.

وأشار العلماء إلى أن جميع الدراسات الطبية تؤكد أن 40% من المصابين بالبدانة يعانون من الشقيقة وآلام الصداع النصفي، وذلك لأن أوعيتهم الدموية لا تقوم بنقل الأوكسيجين والعناصر الغذائية اللازمة لتغذية الدماغ بشكل سليم، وأن أكثر المرضى الذين يتعرضون لتلك المشاكل هم من النساء، لأن جدران أوعيتهن الدموية أقل مرونة منها عند الرجال، وضغط الدم لديهن أقل بشكل عام.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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