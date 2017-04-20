النحفاء أقل عرضة للصداع النصفي أكد باحثون أمريكيون أن النحفاء أقل عرضة لآلام الشقيقة والصداع النصفي. وفي مقال نشره موقع healthmagazine قال العلماء: من المعروف أن السمنة سبب أساسي للعديد من الأمراض، وغالبا ما يصاب الذين يعانون من البدانة، من أمراض الأوعية الدموية، التي تسبب معظم آلام الصداع النصفي التي يصاب بها البشر.