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رقم الخبر: 191553 تاريخ النشر: نيسان 18, 2017 الوقت: 20:19 الاقسام: محليات  
روانجي: على المجتمع الدولي ان لا يكون غير مكترث حيال الاجراءات الاميركية الاحادية الجانب

روانجي: على المجتمع الدولي ان لا يكون غير مكترث حيال الاجراءات الاميركية الاحادية الجانب

اكد مساعد وزير الخارجية الايراني ان الضربة الصاروخية الاميركية ضد سوريا تتعارض مع مبادئ القانون الدولي ، مطالبا المجتمع الدولي بان لا يكون غير مكترث حيال الاجراءات الامريكية الاحادية الجانب.

التقى وزير الدولة البرتغالي لشؤون التدويل "جورج كوستا اوليفيرا" الذي يزور طهران حاليا على رأس وفد اقتصادي في اطار الحوار حول سبل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين ، التقى الثلاثاء مع مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الاوروبية والاميركية "مجيد تخت روانجي".
وبحث الجانبان في هذا اللقاء التطورات الاقليمية والدولية وسبل تنمية العلاقات الثنائية.
واشار مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الاوروبية والاميركية في هذا اللقاء الى الامكانيات الاقتصادية الممتازة التي يمتلكها البلدان ، مضيفا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بالتعاون مع البرتغال في مختلف المجالات الثنائية والاقليمية لاسيما اجراء مشاورات سياسية منظمة في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة وتقنية المعلومات والشؤون الجامعية.
واشار "تخت روانجي" الى الاجراء الاميركي الاخير بالهجوم على قاعدة جوية في سوريا ، مدينا هذا الهجوم واعتبره يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ، واكد ان على المجتمع الدولي ان لا يكون غير مكترث حيال هذا النوع من الاجراءات الاميركية الاحادية الجانب.
من جانبه قال "جورج كوشتا اوليفيرا" في هذا اللقاء ان بلاده تدعم تنمية التعاون والشراكة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها دولة تمتلك تاريخا عريقا ونفوذا في المنطقة على الصعدين الاقليمي والدولي ، وتسعى الى تطوير هذا التعاون من خلال تذليل العقبات المصرفية لاسيما في القطاع الاقتصادي واضافة مجالات جديدة.
واشار الى مكانة ايران في المنطقة ، معربا عن تقديره لاستضافة ايران للاجئين الافغان خلال السنوات الماضية ، معتبرا التعرف على رؤى ايران تجاه قضايا المنطقة وتعاون البلدين في مجال مواجهة التهديدات الارهابية وتسوية الازمات الاقليمية، بأنه يحظى بالأهمية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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