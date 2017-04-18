نفى الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، العميد أيوب عمر قاسم ، مجددا أي مشاركة رسمية من القوات البحرية في عملية «عاصفة المتوسط» التي أعلنت عنها قبل أيام لجنة أزمة الوقود والغاز بهدف وقف التهريب.

وقال قاسم في تصريح إلى «بوابة الوسط»، مساء الاثنين، «قد بيّنا سابقًا أن القوات البحرية لم تستدع رسميًا للمشاركة في عملية (عاصفة المتوسط)، في الوقت الذي نرحب فيه بأي عمل يقوم بمكافحة التهريب عبر البحر، حيث عملنا طوال الفترة السابقة بأقل الإمكانيات على مكافحة التهريب، ولدينا بالفعل ناقلات نفط تم ضبطها إلا أننا لم نستدع رسميًا لتلك العملية، لذلك نوضح بأنه تم الزج باسمنا دون علم القيادات التي ينبغي أن تتخذ القرار بهذا الشأن».