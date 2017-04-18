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رقم الخبر: 191551 تاريخ النشر: نيسان 18, 2017 الوقت: 20:12 الاقسام: عربيات  
الحزب الحاكم بالجزائر: مبادؤنا ترتكز على تسليم المشعل إلى الأجيال الصاعدة

الحزب الحاكم بالجزائر: مبادؤنا ترتكز على تسليم المشعل إلى الأجيال الصاعدة

أكد أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر جمال ولد عباس، أن مبادئ حزبه ترتكز أساسا على تسليم المشعل من جيل المجاهدين إلى الأجيال الصاعدة.

وأوضح ولد عباس، الاثنين، خلال لقاء جماهيري في إطار الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 4 مايو - أن مبادئ حزبه ترتكز أساسا على ما تضمنه الدستور الجديد الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، وهي "تسليم المشعل من جيل المجاهدين إلى الأجيال الصاعدة".

وقال إن برنامج جبهة التحرير الوطني منبثق عن برنامج رئيس الجمهورية الذي يعتبر كذلك رئيسا للحزب، مشيرا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني قريب من المواطنين، لاسيما الذين يعيشون في "الجزائر العميقة".

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر/ وكالات
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