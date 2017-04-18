أجلت محاكم البحرين ثاني جلسات الدعوى المرفوعة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المطالبة بحل وتصفية جمعية "العمل الوطني الديمقراطي وعد" إلى 30 نيسان/أبريل الحالي للمرافعة الختامية قبل إصدار قرارها.

وبعدما نظرت المحكمة الكبرى الإدارية الاثنين في القضية في جلسة حددت لإبراز وكالة المحامين والرد على لائحة الدعوى، زعمت وزارة العدل أن "ادعاءها على "وعد" يأتي على خلفية ارتكابها مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب"، على حد ادعاءات الوزارة.

في المقابل، وصفت منظمات حقوقية بحرينية في بيان مشترك الدعوى القضائية المحركة من وزارة العدل البحرينية ضد جمعية "وعد" بالكيدية، واعتبرت أنها ستساهم في تقويض حرية العمل السياسي في البلاد.

بدوره، أكد مسؤول ملف الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، أن جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" تمثل كافة أطياف المجتمع البحريني بمشروعها الوطني الجامع الذي لا تجد الطائفية والقبلية والعنصرية مكاناً فيه.

ولفت السلمان إلى أن دعوى حل "وعد" هو بمثابة استمرار لمشروع تقويض المجتمع المدني والأهلي، وإمتداد لحل جمعية المعلمين والممرضين والمجلس العلمائي وجمعية التوعية والوفاق البحرينية.