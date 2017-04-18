رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن "العصابات التكفيرية هي نتاج الفكر الوهابي الذي يرفض الآخر ويكفره ويهدر دمه".

وقال خلال احتفال تأبيني في بلدة حولا إن "التفجير الوحشي الذي استهدف أهالي الفوعة وكفريا في الراشدين يثبت أن الارهاب واحد في الانحاء المختلفة من العالم، وهو يستهدف الجميع ولا يفرق بين مسلم ومسيحي ولا بين قبطي وكاثوليكي ولا بين سني وشيعي"، مضيفاً "أننا أمام عصابات إجرامية وحشية تم دعمها من دول كبرى وإقليمية من أجل نشر القتل والدمار والخراب والفتنة والشقاق في هذه المنطقة وتفكيك مجتمعاتنا".

وحمّل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية المجزرة الرهيبة بحق نساء وأطفال كفريا والفوعة، لأنها شجعت من خلال عدوانها على سوريا المسلحين الارهابيين على التمادي في استهدافهم للمدنيين الأبرياء.

وأكد أن "المقاومة لن يخيفها العدوان الامريكي ولن تثنيها المجازر الوحشية التي يرتكبها الارهابيون التكفيريون عن تحمل المسؤولية واستكمال المعركة في سوريا لحماية لبنان وشعوب المنطقة".