مثل أمام النيابة العامة في الكويت، الثلاثاء، مواطن اعتقل في الفليبين بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وجرى تسليمه في وقت لاحق إلى السلطات الكويتية، بحسب ما أفادت وكالات أنباء.

وكانت السلطات الفليبينية، أعلنت في مارس الماضي، احباط عملية إرهابية محتملة بعدما اعتقلت الكويتي حسين الظفيري، وزوجته السورية، في أحد أحياء مانيلا، بناء على معلومات تلقتها من السلطات الكويتية، فيما سلمت السلطات الفليبينية، نظيرتها الكويتية الظفيري، الجمعة الماضي.

ورجحت مصادر مطلعة، لصحيفة "القبس"، أن تأمر النيابة، الثلاثاء، بحجز الظفيري، لاستكمال التحقيق معه ومواجهته بالأدلة المقدمة ضده.

وأضافت الصحيفة، أن النائب العام المستشار، ضرار العسعوسي، قرر حبس أربعة مواطنين من أقرباء الظفيري، لمدة 21 يوما في السجن المركزي بالتهمة نفسها المنسوبة له، وهي الانتماء إلى تنظيم "داعش".

وكانت السفارة الكويتية في مانيلا، أعلنت في بيان الجمعة، أن الأجهزة الأمنية الكويتية، تملك أدلة على أن الموقوف خطط لشن هجمات إرهابية في دولة الكويت.

وفي يونيو 2015، فجر عضو في التنظيم الإرهابي، سعودي الجنسية، نفسه في مسجد شيعي في الكويت، ما أدى إلى مقتل 26 شخصا.