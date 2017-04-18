طالب وزير الاستخبارات والنقل في حكومة الكيان الصهيوني "يسرائيل كاتس"، إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وقال الوزير عبر حسابه على موقع "تويتر": "مروان البرغوثي يخوض اضرابا عن الطعام لتحسين ظروف اعتقاله، في حين يُذكر الضحايا الذين تسبب بمقتلهم بألم أبنائهم، الحل الوحيد هو تنفيذ عقوبة الإعدام للإرهابيين".

وجاء تعليق الوزير المنتمي لحزب الليكود رفضا للحملة التي بدأت الاثنين وتدعو لإضراب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية.

حيث يخوض أكثر من 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بقيادة مروان البرغوثي إضرابا مفتوحا عن الطعام تحت شعار "الحرية والكرامة".

ويأتي قرار الإضراب بعد فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع ما يسمى إدارة المعتقلات لتحسين أوضاعهم.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 6.500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق، بحسب أخر احصاء رسمي.

وفي خطوة تستهدف كسر الإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه ما يزيد على (1500) أسير فلسطيني للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم، عمدت ما تسمى إدارة "مصلحة السجون" الصهيونية إلى عزل قادة الحركة الوطنية الأسيرة.

وأوضح عضو اللجنة الإعلامية المركزية للإضراب ثائر شريتح أنّ" أذرع الاحتلال باشرت بوضع العراقيل أمام الأسرى، سعياً وراء إفشال معركتهم المشروعة والعادلة، وذلك عبر نقل الرموز والقيادات إلى العزل، وأيضاً نقل بعض الأسرى إلى سجون أخرى".

وقد سارعت سلطات العدو لاتخاذ بعض العقوبات الانتقامية كمنع الزيارات، تكثيف حملات الدهم والتفتيش داخل غرف الأسرى، وسحب أجهزة الراديو والتلفزيون، وذلك رداً على الإضراب مع دخول يومه الثاني، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

من جهتها، استعرضت صحيفة "معاريف" أصداء نقل النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" مروان البرغوثي من سجن "هداريم" إلى عزل سجن "كيشون"، بذريعة المقالة التي نشرها في صحيفة "نيويورك تايمز" حول الحراك النضالي الذي يقوده.

وتحدثت تقارير صهيونية عن أنّ" وزير ما يُسمى "الأمن الداخلي" المتطرف جلعاد أردان قد أوعز بفتح تحقيق حول كيفية نقل هذا المقال للصحيفة الأميركية ، واصفاً ذلك بـ"الكارثة".

من جانبه، علّق منسق حكومة الكيان في الأراضي المحتلة الجنرال يوآف مردخاي، على نشر مقال، بالقول " بالنسبة للصحيفة الأميركية، مروان قائد فلسطيني، وعضو في المجلس التشريعي، إلا أن مُحرري الصحيفة نسوا أن يذكروا بأنه مسؤول بشكل مباشر عن قتل عدد كبير من الاسرائيليين عندما كان مسؤولاً عن كتائب شهداء الأقصى خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية".

تجدر الإشارة إلى أنّ" بعثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأراضي المحتلة قد أبُلغت بوقف برنامج زيارات عوائل الأسرى"، علماً بأنّ" المتحدثة باسم اللجنة سهير زقوت كانت قد صرّحت في وقت سابق بأنّ" فرق الصليب رفعت حالة التأهب لديها مع بدء الإضرابات داخل السجون".

وفي غضون ذلك اقتحمتْ مجموعات من المستوطنين الصهاينة، عبر باب المغاربة باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، صباح أمس الثلاثاء، بحمايةٍ أمنية من شرطة الاحتلالِ الصهيوني، كما أصاب الاحتلال 11 فلسطينيا خلال مواجهات في القدس.

وفي سياق منفصل أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي العيزرية وأبو ديس، جنوب شرق مدينة القدس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 11 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و23 بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي شهدتها البلدتان، مشيرة إلى أن كافة الإصابات جرى علاجها ميدانيا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء 7 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" ان الاحتلال شن حملة مداهمات لعدة مدن بالضفة الغربية، وحولت عدد منهم الى جهة غير معلومة.

وفي السياق نشر الإعلام العبري صباح الثلاثاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت ليلة الاثنين شابين فلسطينيين قرب الحرم الابراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً للإعلام العبري، فقد ادعت قوات الاحتلال العثور على سكين بحوزة الشابين عند اعتقالهما، وانه جرى نقلهم الى التحقيق.