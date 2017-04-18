نفى مصدر مصري الاثنين، بشدة ما جاء في تصريح المتحدث باسم ما يسمى بـــــ" التحالف العربي في اليمن" أحمد عسيري بأن مصر عرضت في السابق إرسال 40 ألف جندي إلى اليمن.

ونقلت "بوابة الشروق" عن مصدر فضل عدم ذكر اسمه ترجيحه أن يكون عسيري "قد خانه اللفظ والتعبير"، موضحا أن بلاده أثناء التفاوض على إعلان القوات العربية المشتركة، كانت ستشارك بقوات برية وجوية وبحرية، إلا أنها "لم تعرض نهائيا على قوات التحالف مشاركة قوات برية في الحرب داخل اليمن".

وشدد المصدر المصري على أن السعودية "طلبت من مصر في وقت سابق إرسال قوات برية لكننا رفضنا ذلك الأمر نهائيا".

وأكد أن هذا الأمر "هو أحد الأسباب الأساسية للخلاف بين الدولتين خلال الفترة الماضية".

وأشار في هذا الصدد إلى أن بلاده "رفضت نهائيا إرسال قوات برية للمشاركة في حرب اليمن، لأن هذا البلد العربي غير آمن لنزول قوات برية، مع توقع وجود خسائر فادحة في الأرواح مع هذا الخيار" على حد وصفة.

وأضاف أن "إرسال أي جندي خارج البلاد يستلزم موافقة مجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء ثم موافقة مجلس النواب المصري".

يذكر أن المتحدث باسم تحالف العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية قال في تصريح تلفزيوني إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية وعلى التحالف أن تضع الحكومة المصرية قوات على الأرض، كنا نتكلم عن حجم يتراوح بين 30 ألفا و40 ألف جندي كقوة برية".

من جانبه تراجع اللواء أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، عن تصريحات سابقة قال فيها إن مصر عرضت إرسال قوات برية لليمن.

وأوضح العسيري ، إنه كان يشير إلى ما طرحته مصر خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة ولا علاقة له بموضوع المشاركة في اليمن.

وقالت قناة العربية في موقعها على الانترنت الثلاثاء، إن عسيرى أوضح إثر استفسار حول تفاصيل ما قاله في مقابلة بثتها القناة يوم الأحد ، "أن ما سبق أن تحدث عنه كان فى ضوء ما طرح سابقا من مصر خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة الذى تمت مناقشته في جامعة الدول العربية ، وليس له علاقة بموضوع المشاركة في اليمن".

وفي سياق آخر كشف مصدر أمني بمديرية أمن دمياط، أن العبوات الناسفة الثلاثة التي عثر عليها داخل شقة المتهم السيد غازي كلحة 32 عاما، والمقيم بعزبة اللوزي بكفر سعد بدمياط، متطابقة في الشكل والمكونات مع القنبلة التي تم زرعها أمام محل لبيع الخمور في مدينة رأس البر منذ 10 أيام وهو نفس المسحوق الداكن المعبأ في برطمان موصول بشريحة محمول، وكذلك بلى.

وكانت قوات الأمن قد عثرت صباح الثلاثاء، على 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير من خلال شرائح المحمول ومواد متفجرة وبطاريات وجهازي محمول "نوكيا" وكذلك أسلحة نارية.

يذكر أن المتهم، لقى مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، كما تم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى كفر سعد المركزي، وإخطار النيابة للتحقيق في الواقعة ومناظرة جثة الإرهابي.

إلى ذلك ارتفع عدد شهداء تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية إلى 18 شهيدا، بعد وفاة كريم غطاس أندراوس شحاته متأثراً بإصابته، ليرتفع أعداد الشهداء الأقباط إلى 8.