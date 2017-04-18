شنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية نوعية، تمكنت فيها من تطهير مواقع في سلسلة جبل النار شرق المخا في تعز من قوى الغزو والمرتزقة وكبدتهم خسائر فادحة.

وبحسب مصدر عسكري يمني، فإن العملية تمت وفق خطة عسكرية فاجأت العدوان واستمرت من منتصف ليل الاثنين حتى فجر أمس الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى مصرع عدد كبير من الغزاة والمرتزقة في عملية تطهير جبل النار، وفرار من تبقى غربًا باتجاه ساحل المخا، كما تم تدمير آليات وتجهيزات كبرى كان أعدّها الغزاة.

ولفت المصدر اليمني إلى أن طيران العدوان الحربي والمروحي والاستطلاعي نفذ غارات هستيرية لافشال العملية الهجومية لكنها بعون الله تكللت بالنجاح.

وتابع المصدر العسكري أن إنجاز هذه العملية تم بعد محاولات العدوان لأربعة أيام السيطرة عليها بغطاء جوي وبحري مكثف، وقد دفعت قوى الغزو في عمليات الزحف السابقة على جبل النار بمرتزقة غالبيتهم من السودانيين إضافة لعناصر من التكفيريين، لكنها باءت بالفشل.

وأشار المصدر إلى تأكيد الجيش اليمني واللجان الشعبية أن أحلام الغزاة ستدفن بعون الله، وأن نفير القبائل لرفد معركة الساحل وثبات المجاهدين حجر عثرة أمام الغزاة، ومعركة تحرير الأرض مستمرة.

كما واصلت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، قصف تجمعات للجيش السعودي بقطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن الجيش واللجان استهدفا بقذائف المدفعية تجمعات الجيش السعودي في موقعي الدخان والغاوية، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم وتحصيناتهم.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت مساء الاثنين تجمع آليات للجيش السعودي، غرب قرية وعلان، بذات القطاع.

وفي غضون ذلك قصفت صاروخية الجيش واللجان الشعبية تجمعا للجنود السعوديين في جيزان، وتكفلت المدفعية باستهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في ميدي الحدودية مع قطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري ان القصف طال تجمعا للجنود السعوديين في موقع المستحدث في الخوبة بجيزان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي سياق متصل استهدفت مدفعية الجيش واللجان مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي بقذائف المدفعية وقنص اثنين منهم.

الى ذلك كثف طيران العدوان من غاراته على المحافظات اليمنية منذ مساء الاثنين فشن 9 غارات لطيران العدوان على معسكر خالد بمديرية موزع خلال الساعات الماضية ، كما شن 13 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي خلال الساعات الماضية.

إلى ذلك اطلقت البوارج الحربية التابعة للعدوان سراح أحد عشر صيادا مساء الاثنين 17 ابريل من اجمالي ستة عشر اختطفتهم في وقت سابق.

وأكد مصدر محلي بالحديدة أن العدوان لايزال يحتجز 5 صيادين، مشيرا الى ان بوارج الجعدوان السعودي الأمريكي دمرت قاربي صيد، كما استهدفت القارب الثالث الذي أوصل الصيادين المفرج عنهم إلى الميناء.

من جهة اخرى دكت صاروخية الجيش واللجان الشعبية، الاثنين، مواقع تابعة لجيش العدو السعودي في قطاع نجران.

وأفاد مصدر عسكري لـــ"المسيرة نت" بأن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية دكت قيادة وخلف إمارة الثويلة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

وفي وقت سابق الاثنين، فجر الجيش واللجان الشعبية آلية سعودية بعبوة ناسفة خلف جبال العليب قبالة منفذ الخضراء في ذات القطاع.

كما شن طيران العدوانِ السعودي الأمريكي أكثر من اربعين غارة على محافظات تعز وصعدة وحجة وصنعاء.

وفي محافظةِ صعدة شن طيرانُ العدوانِ ستَّ غاراتٍ على وادي خلف في مديرية الظاهر وثلاثَ غاراتٍ على منطقتي الثعبان بمديريةِ باقم وعلى منطقة الأمارة بمديرية كتاف وغارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر وعلى مديرية شدا وفي محافظةِ تعز شن طيران العدوانِ ثلاثَ غاراتٍ على منطقة يختل في مديريةِ المخا وتسع غارات على معسكر خالد بمديرية موزع.. وغارتين على جبل العمري في مديرية ذوباب.. وشن طيرانُ العدوانِ غارةً على قاعدة لديلمي بصنعاء.. وفي محافظة حجة شن طيران العدوان ثلاثة عشر غارة على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي خلال الساعات الماضية.. وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارتين على جزيرة كمران.