  • الثلاثاء ٢١ رجب ١٤٣٨
  • الثلاثاء , أبريل 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191543 تاريخ النشر: نيسان 18, 2017 الوقت: 19:21 الاقسام: محليات  
ايران وكوريا الجنوبية تعززان التعاون القنصلي

ايران وكوريا الجنوبية تعززان التعاون القنصلي

اكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية و كوريا الجنوبية على توسيع التعاون القنصلي في مختلف المجالات بما فيها مكافحة الارهاب والجرائم المنظمة و تقديم التسهيلات لاصدار التأشيرات.

وزار مدير عام الشؤون القنصلية الايرانية علي جكيني كوريا الجنوبية للمشاركة في الاجتماع الخاص بالتعاون القنصلي بين ايران وكوريا الجنوبية.
واكد جكيني يوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا، على رغبة البلدين في توسيع العلاقات الثنائية، مشيرا الى الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال هذا الاجتماع بما فيها تقديم التسهيلات لاصدار التأشيرات لرعايا البلدين خاصة رجال الاعمال والمستثمرين والطلبة.
وتابع بالقول، ان الاجتماع ركز على تعزيز التعاون بين الشرطة الايرانية والكورية في مجال مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر والجرائم المنظمة وخاصة مكافحة الارهاب كما اكد على زيادة عدد السياح للبلدين معلنا ترحيب الجانب الكوري بتنمية العلاقات في جميع هذه المجالات.
كما لفت جكيني الى ضرورة تنفيذ مذكرات التفاهم والوثائق التي جري توقيعها خلال الزيارات الاخيرة لرؤساء البلدين.
وفي معرض اشارته الى ما تبذله السفارة الايرانية في كوريا الجنوبية من جهود لتسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران وسيول، اكد ان هذا الامر سيساهم في تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.
الجدير بالذكر ان الاجتماع القنصلي بين ايران وكوريا الجنوبية عقد يوم الاثنين في العاصمة الكورية سيول.





 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1625 sec