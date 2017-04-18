وزار مدير عام الشؤون القنصلية الايرانية علي جكيني كوريا الجنوبية للمشاركة في الاجتماع الخاص بالتعاون القنصلي بين ايران وكوريا الجنوبية.

واكد جكيني يوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا، على رغبة البلدين في توسيع العلاقات الثنائية، مشيرا الى الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال هذا الاجتماع بما فيها تقديم التسهيلات لاصدار التأشيرات لرعايا البلدين خاصة رجال الاعمال والمستثمرين والطلبة.

وتابع بالقول، ان الاجتماع ركز على تعزيز التعاون بين الشرطة الايرانية والكورية في مجال مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر والجرائم المنظمة وخاصة مكافحة الارهاب كما اكد على زيادة عدد السياح للبلدين معلنا ترحيب الجانب الكوري بتنمية العلاقات في جميع هذه المجالات.

كما لفت جكيني الى ضرورة تنفيذ مذكرات التفاهم والوثائق التي جري توقيعها خلال الزيارات الاخيرة لرؤساء البلدين.

وفي معرض اشارته الى ما تبذله السفارة الايرانية في كوريا الجنوبية من جهود لتسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران وسيول، اكد ان هذا الامر سيساهم في تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

الجدير بالذكر ان الاجتماع القنصلي بين ايران وكوريا الجنوبية عقد يوم الاثنين في العاصمة الكورية سيول.











