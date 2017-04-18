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رقم الخبر: 191542 تاريخ النشر: نيسان 18, 2017 الوقت: 19:15 الاقسام: محليات  
مساعد وزير التعاون يشارك في الاجتماع العاشر لوزراء تعاون آسيا و اوقيانيا

مساعد وزير التعاون يشارك في الاجتماع العاشر لوزراء تعاون آسيا و اوقيانيا

انطلق الاجتماع العاشر لوزراء تعاون آسيا و اوقيانيا يوم الثلاثاء بحضور مساعد وزير التعاون و العمل سيد حميد كلانتري والمدير العام لبنك توسعه تعاون (تنمية التعاون) حجت الله مهديان في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وبدأ هذا الاجتماع الذي سيستمر اربعة ايام، بكلمة مساعد الرئيس الفيتنامي  دانغ دلنغ تي نوكتين .
ويستمر هذا الاجتماع الذي يحمل عنوان  رؤية نحو 2030 : تعزيز التعاون بين الحكومة والمساهمين في الشركات التعاونية ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى يوم الجمعة القادم .
ويؤكد هذا الاجتماع على تعاون الجمعيات التعاونية في الدول الأسيوية و الاوقيانية بوصفه جزء لايتجزأ عن مقومات التعاون بين الدول في العصر الحاضر.
وسيلقي مساعد وزير التعاون الإيراني كلمته في هذا الاجتماع اليوم الاربعاء حول مشاركة القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات التعاونية.
ويتناول الاجتماع دور الجمعيات التعاونية في تحقيق التنمية المستدامة وسبل توثيق التعاون بين الحكومات والناشطين في الجمعيات التعاونية وخارطة طريق التنمية المستدامة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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