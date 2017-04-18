وبدأ هذا الاجتماع الذي سيستمر اربعة ايام، بكلمة مساعد الرئيس الفيتنامي دانغ دلنغ تي نوكتين .

ويستمر هذا الاجتماع الذي يحمل عنوان رؤية نحو 2030 : تعزيز التعاون بين الحكومة والمساهمين في الشركات التعاونية ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى يوم الجمعة القادم .

ويؤكد هذا الاجتماع على تعاون الجمعيات التعاونية في الدول الأسيوية و الاوقيانية بوصفه جزء لايتجزأ عن مقومات التعاون بين الدول في العصر الحاضر.

وسيلقي مساعد وزير التعاون الإيراني كلمته في هذا الاجتماع اليوم الاربعاء حول مشاركة القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات التعاونية.

ويتناول الاجتماع دور الجمعيات التعاونية في تحقيق التنمية المستدامة وسبل توثيق التعاون بين الحكومات والناشطين في الجمعيات التعاونية وخارطة طريق التنمية المستدامة.