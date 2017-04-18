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رقم الخبر: 191541 تاريخ النشر: نيسان 18, 2017 الوقت: 19:11 الاقسام: محليات  
القنصل الباكستاني يعلن عن زيارة مرتقبة لرئيس برلمان بلاده لايران

القنصل الباكستاني يعلن عن زيارة مرتقبة لرئيس برلمان بلاده لايران

اعلن القنصل الباكستاني في مشهد ياور عباس عن زيارة مرتقبة لرئيس برلمان بلاده الى ايران بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وقال عباس، في تصريح لمراسل فارس على هامش المعرض الثقافي للشعوب في مدينة مشهد /شمال شرق ايران/ ان وزير الشؤون الحدودية الباكستاني عبد القادر بلوج يزور طهران حاليا للمشاركة في اعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
واضاف، ان الاعداء يسعون لخلق مشاكل في العلاقات بين طهران واسلام اباد الا ان البلدين لاخلافات بينهما في اي مجال.
وتابع: ان تعزيز التسهيلات للزائرين الباكستانيين المتوجهين الى العتبات المقدسة في ايران من اولويات الحكومة الباكستانية ونسعى ان لاتكون مشاكل في منح تأشيرات الدخول.
واشار الى ان المصرفين المركزيين في ايران وباكستان وقعا على اتفاقات للتعاون وهو مايثمر عن زيادة حجم التجارة بين البلدين.
ولفت الى ان البنوك الباكستانية والايرانية تستطيع عقب نحو 11 عاما في اقامة علاقات وتعاون مباشر بينهما وهو مايؤدي الى زيادة حجم العلاقات التجارية بين البلدين.
ووصف باكستان بالبلد المستقل ويقيم علاقاته مع البلدان الاخرى كايران وفق مصالحه لذلك فان بعض البلدان كالسعودية واميركا لن تترك اية تاثيرات على العلاقات العريقة بين طهران واسلام اباد.
كما وصف السياسة الخارجية لبلاده بالمستقلة وان الاواصر القديمة مع طهران ستتعزز بفضل تبادل الزيارات بين قادة ومسؤولي البلدين.
واشاد باقامة (المعرض الثقافي للشعوب) وقال، ان جامعة فردوسي بدأت باقامته منذ ثلاث سنوات والذي لقي ترحيبا طيبا.
ونوه الى انه يزور المعرض كل عام وقد التفت الى ان مثل هذه المعارض تترك تأثيرات ايجابية كبيرة على صعيد توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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