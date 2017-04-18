وحيت وزارة الدفاع يوم جيش الجمهورية الاسلامية والقوة البرية، ووصفت القابليات الدفاعية للجيش والقوات المسلحة في الرد السريع على اي تهديد بأنها عامل رادع للعدو وإحباط لآمال الجبهة المعادية.

ولفت البيان الى بيان مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية في رفضه لحل الجيش، وتأكيده على صيانته والحفاظ عليه وتعزيزه، مضيفا ان دور افراد الجيش الغياري في عصر الجمهورية الاسلامية الايرانية والدفاع عن استقلال البلاد ووحدة ترابها والمشاركة في إحباط مؤامرات الاستكبار، يبرز حكمة الامام الراحل (رض) في هذا الامر.

وصرح البيان، ان التطورات الباهرة التي حققها الجيش في مختلف الميادين العسكرية والتوصل الى التقنيات الحديثة والعصرية الدفاعية والتي حصلت بالاعتماد على روح الايمان بالذات والثقة بالنفس الوطنية، وضعت ايران الاسلامية في نقطة من الاقتدار والامن، بحيث جعلت الكثير من مآرب الاعداء وسيناريوهاتهم المشؤومة تندحر بعد اصطدامها بالسد المنيع للقوات المسلحة المقتدرة.

وفي الختام، حيا البيان ذكري شهداء جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وبطولاته في الدفاع عن حياض الوطن الاسلامي، وأكد: لا شك ان الجيش وسائر القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية بقيادتها الحكيمة الواعية سماحة قائد الثورة المعظيم الامام الخامنئي (مد ظله العالي)، وببصيرة الشعب وبوجود مجموعة الصناعات الدفاعية ومن خلال الاشراف المعلوماتي الشامل على جبهة الاعداء، والتخطيط لوضع السيناريوهات المناسبة لمواجهة التهديدات التي قد يتعرض لها النظام والوطن الاسلامي، فإن هذه القوات المسلحة سلبت من الاعداء القدرة على تنفيذ اي عدوان، وفي ذات الوقت تضع هذه القوات على جدول اعمالها تنمية القابليات للرد السريع والقاطع على مغامرات العدو.



