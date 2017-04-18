* الموافقة على أهلية اكثر من ألفي مرشح لانتخابات المجالس البلدية في طهران



أعلن رئيس اللجنة المركزية للاشراف على انتخابات المجالس البلدية "محمد محمودي شاه نشين" عن الموافقة على أهلية اكثر من ألفي مرشح لانتخابات المجالس البلدية في مدينة طهران.

وأشار "محمد محمودي شاه نشين" في تصريح لوكالة تسنيم للانباء الى الانتهاء من دراسة أهلية المرشحين للدورة الخامسة لانتخابات مجالس البلدية في اللجان المركزية، منوها الى اعلام البلديات بالنتائج النهائية حتى 19 ابريل.

ونوه الى تسجيل قرابة 3 الاف شخص لعضوية المجالس البلدية الاسلامية في مدينة طهران، حيث حظي 2720 شخصا بالموافقة ورفض 280 شخص آخر.

ولفت الى دراسة اهلية المرشحين للمجالس البلدية في القرى، لافتا الى موافقة اللجان التنفيذية على 98% من المتقدمين للمجالس البلدية في القرى الايرانية و92 % من المتقدمين للمجالس البلدية في المدن الايرانية.

وأوضح ان العدد النهائي للمرحلة الاولى من دراسة اهلية المتقدمين للمجالس البلدية سيتم الاعلان عنه في 22 ابريل ، مشيرا الى ان الاشخاص الذين رفضوا لديهم مهلة 4 ايام لتقديم اعتراضهم للجان الاشراف في المحافظات او البلديات.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية والبلدية والبرلمانية التكميلية في إيران يوم 19 مايو/أيار المقبل.



