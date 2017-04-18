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رقم الخبر: 191537 تاريخ النشر: نيسان 18, 2017 الوقت: 18:43 الاقسام: محليات  
ايران والاتحاد الاوروبي يوقعان اتفاقا في مجال السلامة النووية

ايران والاتحاد الاوروبي يوقعان اتفاقا في مجال السلامة النووية

أعلنت اللجنة الاوروبية، الثلاثاء، ان ايران والاتحاد الاوروبي قد وقعا على اتفاق للتعاون في مجال الامان والسلامة النووية.

وقال موقع «نيو يوروب»، انها المرة الاولى التي يوقع فيها الجانبان على اتفاق للتعاون بينهما في هذا المجال.
ويهدف هذا الاتفاق بقيمة 5ر2 مليون يورو، الى الارتقاء بقدرات مركز نظام الامان النووي الايراني.
ويضم الاتفاق التعاون في مجال اختبارات السلامة والامان في محطة بوشهر النووية ودعم ايران للانضمام الى بعض المعاهدات الدولية النووية.
ويعد الاتفاق المرحلة الاولى من مشروع بقيمة 5 مليارات يورو في التعاون النووي بين ايران والاتحاد الاوروبي حيث تمت المصادقة عليه في عام 2016 عقب وضع الاتفاق النووي حيز التنفيذ.





 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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