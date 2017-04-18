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رقم الخبر: 191536 تاريخ النشر: نيسان 18, 2017 الوقت: 18:39 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع يزور موسكو الثلاثاء المقبل

وزير الدفاع يزور موسكو الثلاثاء المقبل

* سنائي: تسليم منظومة (اس300) مؤشر للثقة المتبادلة بين موسكو وطهران

أعلنت السفارة الايرانية في روسيا ان وزير الدفاع العميد حسين دهقان يعتزم زيارة موسكو الثلاثاء المقبل لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي.
وافادت وسائل الاعلام الروسية نقلا عن مصدر في السفارة الايرانية بان العميد دهقان سيلتقي خلال زيارته لموسكو نظيره الروسي سيرغي شويكو ويتباحث معه حول القضايا الاقليمية.
في سياق متصل أكد السفير الايراني في روسيا، ان تسليم روسيا منظومة (اس300) الصاروخية لإيران، يشير الى مستوى الثقة القائمة في التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين.
وفي مجلس ضيافة عقد، أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، قال السفير مهدي سنائي: إن التوقيع على اتفاقيات التعاون العسكري في عام 2015 بين ايران وروسيا حددت حجم هذا التعاون.
واضاف: منذ ذلك الحين، اتخذت خطوات هامة لتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي، وأحد هذه الخطوات تسليم منظومات (اس300) الصاروخية الى ايران، وهذه الخطوة تشير الى الثقة المتبادلة في مجال التعاون الدفاعي.




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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