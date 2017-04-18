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رقم الخبر: 191533 تاريخ النشر: نيسان 18, 2017 الوقت: 18:54 الاقسام: دوليات  
30 قتيلا ضحايا انهيار النفايات بسريلانكا

30 قتيلا ضحايا انهيار النفايات بسريلانكا

تكدست مئات الأطنان من النفايات، في شوارع العاصمة السريلانكية، كولومبو، بعد انهيار المكب المعتمد للمدينة، الذي أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل، الجمعة الماضي، بحسب حصيلة جديدة، وبات يتعذر استخدامه.

وانهار مكب النفايات المفتوح، الذي بلغ ارتفاعه 91 مترا، في كولوناوا، على الطرف الشمالي الشرقي للعاصمة كولومبو، ويحوي 23 مليون طن من النفايات الصلبة، تضاف إليها 800 طن يوميا، ودمر 145 مسكنا عشوائيا في محيطه. ورفع العثور على جثة إضافية، صباح الثلاثاء، حصيلة الخسائر البشرية إلى 30 قتيلا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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