30 قتيلا ضحايا انهيار النفايات بسريلانكا تكدست مئات الأطنان من النفايات، في شوارع العاصمة السريلانكية، كولومبو، بعد انهيار المكب المعتمد للمدينة، الذي أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل، الجمعة الماضي، بحسب حصيلة جديدة، وبات يتعذر استخدامه.