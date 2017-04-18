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رقم الخبر: 191532 تاريخ النشر: نيسان 18, 2017 الوقت: 18:54 الاقسام: دوليات  
جنوب أفريقيا تمنح حق اللجوء لقس منفي

جنوب أفريقيا تمنح حق اللجوء لقس منفي

منحت سلطات جنوب أفريقيا حق اللجوء السياسي للقس "جوزيف موكونجبيلا" المطلوب لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لتورطه في أعمال عنف وقعت في نهاية عام 2013 بالبلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم القس "تشارلي مينجيدي"، حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" يوم الثلاثاء، أن موكونجبيلا حصل على حق اللجوء السياسي وفقا لقرار صدر يوم 30 مارس الماضي من سلطات جنوب إفريقيا.

وكان موكونجبيلا قد نفي الى جنوب إفريقيا في أعقاب هجمات وقعت في 30 ديسمبر عام 2013 ولكن تم رفض طلبه للجوء السياسي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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