أعلن مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن واشنطن وطوكيو تسعيان إلى إيجاد تسوية سلمية للوضع في المنطقة، لكنه أضاف أن "السلام يتحقق بالقوة".

وأفادت وكالة "كيودو" بأن بينس أكد لرئيس الحكومة اليابانية أن واشنطن تنوي التعاون مع طوكيو وبكين وسيئول في تسوية القضية النووية لكوريا الشمالية.

يذكر أن بينس أعلن أثناء زيارته للمنطقة منزوعة السلاح، والتي تعد بمثابة الحدود الفاصلة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، أن صبر بلاده الاستراتيجي نفد.

ويقوم نائب الرئيس الأمريكي بجولة في آسيا على خلفية أخطر تصعيد للوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية منذ سنوات.

وتصاعد التوتر في المنطقة منذ بداية العام الماضي، حين أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية، ولاحقا أطلقت صاروخا باليستيا حمل قمرا اصطناعيا، وأرسلت واشنطن مؤخرا مجموعة من السفن الحربية إلى سواحل كوريا الشمالية بقيادة حاملة الطائرات "كارل وينسون".

*بنس يؤكد عزم بلاده على كبح جماح كوريا الشمالية

هذا وسعى نائب الرئيس الأمريكي لطمأنة اليابان على التزام أمريكا بكبح الطموحات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وأشار إلى أن الضربات الأمريكية في سوريا وأفغانستان تكشف عن قوة عزم بلاده.

وقد وصل بنس إلى طوكيو قادما من كوريا الجنوبية التي أكد لقادتها متانة التحالف "الفولاذي" مع الولايات المتحدة في مواجهة كوريا الشمالية المنعزلة التي أجرت سلسلة من الاختبارات الصاروخية والنووية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة.

وتهدّد كوريا الشمالية دائما بتدمير اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ولم تبد أي تراجع عن موقفها بعد فشل تجربة صاروخية الأحد الماضي بعد يوم من عرض ضخم للصواريخ في بيونغ يانغ.

وصرّح بنس في طوكيو قبيل مأدبة غداء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي "عصر الصبر الاستراتيجي ولى وفي حين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة إلا أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم التعاون عن كثب مع اليابان وكوريا الجنوبية ومع جميع حلفائنا في المنطقة ومع الصين من أجل التوصل لحل سلمي وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي".

وأضاف: نقدر الوقت الصعب الذي يواجه فيه شعب اليابان استفزازات متزايدة في بحر اليابان. نحن معكم 100 بالمئة.

وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية: إن بنس وآبي اتفقا على ضرورة إقناع الصين بالاضطلاع بدور أكبر في التعامل مع كوريا الشمالية.

واتهم نائب سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم ان ريونج الولايات المتحدة يوم الاثنين بخلق موقف يمكن أن يؤدي إلى نشوب حرب نووية في أي وقت. وقال: إن التجربة النووية القادمة لبيونغ يانغ ستجري في الوقت والمكان الذي تراه قيادتنا ضروريا.

وقال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية هان سونج ريول لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): إن كوريا الشمالية ستواصل إجراء التجارب الصاروخية بشكل "أسبوعي أو شهري أو سنوي".

وحذرت وسائل إعلام كوريا الشمالية الأسبوع الماضي من هجوم نووي على الولايات المتحدة ردا على أي عدوان أمريكي لكن البيت الأبيض استبعد أن تكون بيونغ يانغ تملك تلك القدرة.

*سيئول: المنشآت النووية بكوريا الشمالية باتت في متناولنا

الى ذلك أكمل الجيش الكوري الجنوبي الشهر الماضي تطوير "صواريخ موجهة تكتيكية بحر - بر" وهي تنطلق من سفينة لإصابة منشآت نووية رئيسية في كوريا الشمالية.

وقالت إدارة برامج شراء المستلزمات الدفاعية الكورية الجنوبية في بيان لها اليوم، إنها أكملت تطوير "صواريخ موجهة تكتيكية تنطلق من سفينة لإصابة الهدف على الأرض" الشهر الماضي، حيث حصلت على إجازة نشرها في الصفوف العسكرية بعد أن استوفت جميع بنود الاختبار والتقييم نتيجة تطويرها بدءا من عام 2011.

وقال مدير تطوير الأسلحة الموجهة في برامج شراء المستلزمات الدفاعية، لي سانج مون، إنه "بتطوير الصواريخ التكتيكية الموجهة، يتمكن الجيش الكوري من إصابة المنشآت النووية في دولة العدو، وسيكون النظام بمثابة وسيلة ضمن القوات البحرية لمواجهة استفزازات عسكرية محتملة من قبل كوريا الشمالية".

*سيئول مستاءة من طوكيو

على جانب آخر أبدت الحكومة الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء استياءها من تصريحات رئيس الوزراء الياباني حول عزم طوكيو اتخاذ تدابير لمواجهة تدفق اللاجئين في حالة الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية جو جون هيوك في مؤتمر صحفي دوري إلى وجود دواعٍ للامتناع عن الحديث الذي يسبب سوء الفهم حول أوضاع شبه الجزيرة الكورية، ويؤثر سلبا على السلام والأمن فيها.