قالت نقابة المحامين: إن القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات العليا في تركيا في آخر لحظة بالسماح باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة في استفتاء يوم الأحد ينتهك بوضوح القانون وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر على النتيجة.

وأضافت في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين بهذا القرار غير القانوني تم تضليل مجالس صناديق الاقتراع (المسؤولون في مراكز الاقتراع) ليعتقدوا أن استخدام مظاريف أوراق الاقتراع غير المختومة أمر مناسب.

وتابعت: إعلان لجنة الانتخابات العليا، وهو مخالف تماما للقانون، أدى إلى مخالفات والحيلولة دون وجود سجلات كان يمكن أن تكشف عن مخالفات، مضيفة أنها تتوقع الآن أن تدرك اللجنة مسؤوليتها الدستورية تجاه تقييم الشكاوى.

من جانبها دعت المفوضية الأوروبية تركيا يوم الثلاثاء للتحقيق في "مخالفات مزعومة" في الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد ويهدف لمنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات أوسع.

وقال مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية في إفادة دورية: ندعو السلطات التركية لبحث الخطوات المقبلة بحذر شديد والسعي لأكبر توافق وطني ممكن في أعقاب الاستفتاء.

وأضاف: كما ندعو السلطات إلى بدء تحقيق شفاف في هذه المخالفات المزعومة في إشارة إلى تقرير مراقب دولي وقرار اتخذ في اللحظة الأخيرة باستخدام أوراق اقتراع غير مختومة بختم رسمي في الاستفتاء.

*مظاهرات ضد نتائج الاستفتاء

هذا وشهدت معظم المدن التركية يوم الاثنين مظاهرات رفضا لنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أعقبها اعتقال الشرطة عشرات المحتجين.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية متنوعة، مقاطع فيديو تظهر فيها تجمعات كبيرة للطلاب والمواطنين في شوارع اسطنبول للتعبير عن رفضهم للتعديلات الدستورية، بعد تسجيل موافقة 51% من مواطنيها على الاستفتاء.

إذ خرج نحو ألفي شخص في اسطنبول ورفعوا شعارات مناهضة لنتيجة الاستفتاء، وهتف المتظاهرون "جنبا إلى جنب ضد الفاشية" وسلكوا شوارع منطقة كاديكوي على الضفة الآسيوية للمدينة وصولا إلى مقر المجلس الانتخابي الأعلى.

ونظمت مظاهرات أخرى مماثلة ولكن بحجم أقل في مختلف أنحاء تركيا.

وهتف المتظاهرون خلال مسيرتهم "الـ"لا" لم تنته" و"الـ"لا" ستفوز"، وهما شعاران انتشرا بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

*تحطم طائرة هليكوبتر تقل 12 شرطيا شرقي تركيا

في سياق آخر قالت مصادر أمنية: إن طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة التركية وتقل 12 شخصا تحطمت في إقليم تونجلي بشرق تركيا يوم الثلاثاء لكن سبب التحطم غير معروف.

وأضافت المصادر أن الطائرة كانت تقل قاضيين وسبعة من رجال الشرطة وطاقما من ثلاثة أفراد.