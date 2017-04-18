قال "ماتياس فيكل" وزير الداخلية الفرنسي: إن السلطات ألقت القبض على فرنسيين في مدينة مرسيليا الساحلية الجنوبية صباح يوم الثلاثاء لتخطيطهما "لهجوم وشيك وعنيف" قبل الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة.

وأضاف في مؤتمر صحفي: وُلد المتشددان عامي 1987 و1993 وهما فرنسيان وكانا يعتزمان تنفيذ على المدى القصير -وبذلك أعني خلال الأيام القادمة- هجوما على الأراضي الفرنسية.

وقال إن الشرطة تنفذ حملات تفتيش كما جرى تعزيز الإجراءات الأمنية الخاصة بالانتخابات والمرشحين.

*العثور على أسلحة نارية ومواد لصنع متفجرات

من جهتها قالت مصادر أمنية، إنه تم العثور على أسلحة نارية، ومواد لصنع متفجرات على صلة باحباط مخطط اعتداء في فرنسا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل لها، يوم الثلاثاء.

ومن جهته، قال ماتياس فيكل، وزير الداخلية الفرنسي، في مؤتمر صحفي، وُلد المتشددان عامى 1987 و1993، وهما فرنسيان، وكانا يعتزمان تنفيذ على المدى القصير -وبذلك أعني خلال الأيام القادمة- هجوما على الأراضي الفرنسية.

من جهة أخرى أعلن مرشح الانتخابات الفرنسية الرئاسية المستقل إيمانويل ماكرون، بأنه لا يملك حسابات مصرفية سرية أو إرث غير معلن وبأنه لم يرتكب أعمالا تسيء لسيرته الذاتية.

ونفى ماكرون في مقابلة مع القناة التلفزيونية "بي إف إم تي في" شائعات تحدثت عن مبلغ كبير من المال ورثه عن رجل أعمال صديق له توفي في نوفمبر الماضي، قائلا: هذا غير صحيح بتاتا، مشيرا إلى أن تلك الفترة أطلقت عليه الكثير من الشائعات في إطار محاربته لكي تخفض شعبيته.

وتوقع ماكرون وهو وزير الاقتصاد السابق أن يقوم أحد منافسيه ولم يفصح عن اسمه باتهامه في الأسبوع الآخير قبيل موعد الاقتراع بالفساد، ورد قائلا: لقد دفعت جميع ضرائبي في فرنسا، إضافة إلى جميع حساباتي داخل فرنسا.