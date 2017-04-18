دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة في الثامن من يونيو حزيران معتبرة أنّها الوسيلة الوحيدة لضمان الاستقرار السياسي لسنوات قادمة في الوقت الذي تخوض فيه البلاد مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

في الثامن من يونيو

وارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار بعد أن أدلت ماي بتصريحها المفاجئ خارج مكتبها في 10 داوننج ستريت في انعكاس لارتياح المستثمرين بعد شائعات عن احتمال إعلان استقالتها.

وأعلنت ماي: رأست للتو اجتماعا لمجلس الوزراء حيث اتفقنا على ضرورة أن تدعو الحكومة إلى انتخابات عامة في الثامن من يونيو.

وأضافت: قررت أن البلاد تحتاج هذه الانتخابات بعد تردد لكنني أقول بقناعة صلبة إنّه من الضروري توفير قيادة مستقرة وقوية تحتاجها البلاد لدعمنا خلال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعدها.

وتابعت: كل صوت لصالح المحافظين سيزيد صعوبة الموقف بالنسبة للسياسيين المعارضين الذين يريدون منعي من القيام بمهمتي.

وأشارت إلى أنها ستتقدم بمشروع قانون يوم الأربعاء أمام البرلمان لتمهيد الطريق أمام الدعوة لانتخابات مبكرة.

وبموجب القانون الحالي كان من المقرر أن تجري الانتخابات المقبلة عام 2020.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين برئاسة ماي، الذي انقسم على نفسه حيال عضوية الاتحاد الأوروبي قبيل استفتاء العام الماضي، يتقدم حاليا كثيرا عن حزب العمال المعارض. وأوضحت النتائج أن ماي تتمتع بفارق كبير إذ قال 50 بالمئة ممن جرى استطلاع رأيهم إنها ستكون أفضل رئيسة للوزراء.

وذكرت شركة "يوجوف" لاستطلاعات الرأي أن جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض نال 14 في المئة من الأصوات.

من جانبه صرّح "جيريمي كوربين" زعيم حزب العمال البريطاني المعارض إنه يرحب بقرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الثلاثاء، الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة مما يشير إلى أن حزبه سيوفر الدعم الذي تحتاجه ماي بموجب قانون الانتخابات.

وأضاف كوربين في بيان عبر البريد الالكتروني: أرحب بقرار رئيسة الوزراء منح الشعب البريطاني فرصة التصويت لحكومة تضع مصلحة الأغلبية أولا.

وللدعوة لإجراء انتخابات تحتاج ماي لدعم ثلثي البرلمان في تصويت من المقرر أن يجرى يوم الأربعاء.