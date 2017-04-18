هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في 11 يوماً مع توقعات بأن يسجل إنتاج النفط الصخري الأمريكي في مايو/ أيار أكبر زيادة شهرية، فيما يزيد عن عامين مما يؤجج مخاوف من أن نمو الإنتاج الأمريكي يقوض جهود خفض الإمدادات.

وبحلول الساعة 38ر10 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49 سنتاً إلى 87ر54 دولار للبرميل. وكانت عقود الخام لامست 76ر54 دولار خلال التعاملات وهو أدنى مستوى منذ السابع من أبريل/ نيسان. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتاً إلى 19ر52 دولار للبرميل. وكان أقل مستوى خلال التعاملات 16ر52 دولار وهو الأضعف أيضاً منذ السابع من أبريل/ نيسان.

هذا واستقر الذهب مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية وبعدما هبط من أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة بفعل ارتفاع الدولار. وبحلول الساعة 30ر07 بتوقيت غرينتش، لم يشهد الذهب تغيراً يذكر في المعاملات الفورية ليستقر عند 56ر1284 دولار للأوقية بعدما ارتفع إلى 42ر1259 دولار في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 5ر0 بالمئة إلى 90ر1285 دولار.

وارتفع الدولار بعدما قال وزير الخزانة الأمريكي إنه يرى أن قوة العملة الأمريكية على الأمد الطويل أمر إيجابي رغم اتفاقه مع وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب بأن ذلك يضر بالصادرات على الأمد القصير. وارتفعت الفضة 1ر0 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 40ر18 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 649ر18 دولار في الجلسة السابقة. وزاد البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 50ر982 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 90ر789 دولار للأوقية.