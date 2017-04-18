أجرت قناة المسيرة تحقيقاً إستقصائياً حول التدمير الممنهج الذي طال المنشآت الإنتاجية التجارية والصناعية اليمنية والتبعات والآثار المترتبة على ذلك.

وأظهر التحقيق التلفزيوني استهداف العدوان ما يقارب 200 منشأة إنتاجية، مسجلة في بيانات وزارة التجارة والصناعة، ومن بين هذه الأضرار توقف خطوط إنتاج كلي للعديد من المصانع جراء العدوان والحصار.

ويشير التحقيق الى أن العدوان السعودي وضع في دائرة استهدافاته منشآت المواد الغذائية ومنشآت المستحضرات الطبية والأدوية ومنشآت الحديد ومواد البناء بما فيها مصنع إسمنت عمران الذي كان يعج بالعاملين وأصوات آلات التصنيع، حيث فقد 1500 عامل مصدر عملهم، وتشير الأرقام التقديرية إلى أن حوالي 54 ألفاً تضرروا مباشرة بفعل استهداف المصنع وتوقف إنتاجه.

شكل مصنع إسمنت عمران علامة فارقة في منهجية التدمير للبنية الصناعية في اليمن فهذا المصنع الكبير تعرض للقصف العدواني عوضاً عما لحق به من خسائر مباشرة وغير مباشرة ارتبطت بالتوقف عن النشاط الإنتاجي بلغت منتصف عام 2016 بما يقارب 142 مليون دولار، فيما بلغت حصيلة الضحايا نتيجة القصف الذي طاله 15 قتيلاً بينهم مهندسون وما يقارب من 45 جريحاً، وهذه كانت الكارثة الكبيرة بحسب يحيى أبو حليفة مدير عام المصنع.

من جانبه، يؤكد عبدالإله شيبان، وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمني، ان الخسائر تعدت الشق الاقتصادي الى إحداث خسائر بالغة الأثر في الوضع الاجتماعي بشكل عام وفي الوضع الإنتاجي، آلاف العمال فقدوا فرص عملهم في المصانع الخاصة والعامة، وكثير من المنشآت الإنتاجية أغلقت أبوابها ورحلت عمالها لأنها لم تستطع أن تواصل الإنتاج في ظل شحة الوقود في ذلك التاريخ، كما ان العديد من المنشآت أوقفت خطوط إنتاج وبعضها أوقف مراحل إنتاجية كاملة، ويعود السبب في حقيقة الأمر إلى الحصار الاقتصادي الذي فرض من أول وهلة.

واختتم حديثه بالتأكيد ان مستقبل اليمن صناعي بالدرجة الأولى فاليمن تملك احتياطيات كبيرة من مواد خام هي مطلوبة عالمياً.