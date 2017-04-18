تبدأ روسيا والصين العمل المشترك في صنع أفضل طائرة عريضة الجسم في العالم، وفي هذا الإطار تشهد شنغهاي في مايو/ أيار المقبل افتتاح منشأة مشتركة لصناعة الطائرات.

وأفادت تقارير إعلامية روسية وصينية، إنه سيتم تصنيع مكونات الطائرة الجديدة في كل من روسيا والصين. ومن المقرر أن تصنع روسيا الجناح، مثلاً، وإلكترونيات الطيران، بينما تصنع الصين جسم الطائرة. وتقوم روسيا أيضاً بصنع محرك الطائرة الجديدة. ومن المفروض أن تنتهي روسيا من صنع المحرك بعد 10 أعوام، في حين يجب أن تنجز الطائرة المنتظرة رحلتها الجوية الأولى بعد 7 أعوام ولهذا ستعمل الطائرة في بادئ الأمر بمحرك آخر.

وقدرت تكلفة المشروع الروسي الصيني المشترك بـ 13 - 20 مليار دولار. واتفقت موسكو وبكين على أن تتسع الطائرة المنتظرة لـ280 راكباً ويبلغ مداها 12 ألف كيلومتر. ويفترض أن تبدأ شركات الطيران في روسيا والصين بتسلم الطائرة مشتركة الصنع بعد 10 أعوام. ومن المتوقع أن تتفوق الطائرة على طائرات (بوينغ) و(ايرباص)، الرائدتين في صناعة الطائرات.

على صعيد آخر، أعلن ناطق باسم (بوينغ)، الاثنين، ان المجموعة الأمريكية لصناعة الطائرات ستلغي مئات من وظائف المهندسين الإضافية في الطيران المدني لمواجهة تباطؤ المبيعات.

وقال دوغ الدر: (في جهودنا المتواصلة لتعزيز قدرتنا التنافسية والاستثمار في المستقبل، نقوم بتخفيض نفقاتنا من أجل تكييف حجم التوظيف مع طلب السوق ومستوى النشاط). وأضاف: ان (عمليات خفض الموظفين التي تشمل مسؤولين ومدراء ستجري عبر خطة رحيل طوعي وفي بعض الحالات عبر عمليات تسريح بلا تعويضات).

وذكر مصدر أن هذه الإجراءات التقشفية التي ستدخل حيز التنفيذ في 23 يونيو/ حزيران، تطال بشكل رئيسي مواقع إنتاج (بوينغ) في ولاية واشنطن.

و(بوينغ) هي أكبر شركة خاصة في عدد الموظفين في هذه الولاية الواقعة بشمال غرب البلاد، ويعمل فيها أكثر من 70 ألف شخص. وهي تنتج في هذا الموقع طائرة (737 ماكس)، النسخة المحدثة لـ (737). وكانت (بوينغ) قد ألغت في بداية السنة الجارية 305 وظائف مهندسين وأكثر من 1500 ميكانيكي في إطار خطة رحيل طوعي.

وخفضت (بوينغ) التي توظف حالياً نحو 146 ألف شخص، عدد العاملين لديها بنسبة 6ر7% خلال عام.