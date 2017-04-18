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رقم الخبر: 191523 تاريخ النشر: نيسان 18, 2017 الوقت: 18:59 الاقسام: اقتصاد  
رئيس جمهورية تتارستان يزور محافظة خراسان الرضوية
بهدف تنمية المبادلات التجارية والإقتصادية

رئيس جمهورية تتارستان يزور محافظة خراسان الرضوية

يقوم رئيس جمهورية تتارستان الروسية، غداً الأربعاء، بزيارة لمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران) بهدف تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية.

أعلن ذلك رئيس مجموعة الصداقية الايرانية-الروسية رمضان علي سبحاني فر، في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس، مشيراً الى أن رئيس جمهورية تتارستان سيجري محادثات مع محافظ خراسان الرضوية تتناول تنمية العلاقات الاقتصادية.

وأوضح رمضاني فر ان إقامة علاقات مع جمهورية تتارستان الروسية ستزيد من حجم المبادلات التجارية مع محافظة خراسان الرضوية، مضيفاً: خلال السنوات الماضية تم إقامة روابط جيدة في مجال توفير الفواكه والخضروات والمواد البروتينية والأدوية مع هذا البلد.

وأشار رئيس مجموعة الصداقية الايرانية-الروسية الى نمو المبادلات الاقتصادية مع روسيا خلال العام الماضي، وقال: ان محافظة خراسان الرضوية باعتبارها أحد المحافظات الرائدة في مجال صادرات المنتجات المختلفة بإمكانها الاستفادة جيداً من هذه الفرصة. وأوضح ان العلاقات بين ايران وروسيا تطورت في مجال السياحة، وقال: في الوقت الحاضر تم إلغاء التأشيرات بالنسبة للمجموعات السياحية في البلدين.

 
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