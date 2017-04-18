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رقم الخبر: 191522 تاريخ النشر: نيسان 18, 2017 الوقت: 18:56 الاقسام: اقتصاد  
تدشين 13 مشروعاً بتروكيماوياً في إيران بقيمة 4 مليار دولار
منذ عام 2013

تدشين 13 مشروعاً بتروكيماوياً في إيران بقيمة 4 مليار دولار

أعلنت المديرة التنفيذية للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية، مرضية شاهدائي، عن تدشين 13 مشروعاً بتروكيماوياً في ايران منذ عام 2013 حتى اليوم، وأوضحت ان القيمة الإستثمارية لهذه المشاريع تبلغ 4 مليارات دولار، ما يشير الى زيادة 2ر5 مليون طن للسعة الإنتاجية للصناعة البتروكيماوية في البلاد.

وأضافت شاهدائي، في تصريح لها على هامش افتتاح 4 مشاريع بتروكيماوية في منطقة بارس الخاصة بمحافظة بوشهر (جنوب البلاد)، قائلة: ان العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس/ آذار الماضي) سيشهد تدشين 7 مشاريع بتروكيماوية أخرى، كما سيتم افتتاح 10 مشاريع أخرى في العام الايراني القادم. وأوضحت ان هذه المشاريع ستؤدي الى 20 مليون طن زيادة في الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في ايران.

وأكدت المسؤولة في وزارة النفط الايرانية، على أهمية الصناعة البتروكيماوية في سياق تحقيق أهداف الاقتصاد المقاوم، مؤكدة انها تقف في طليعة الأنشطة المؤدية الى تحقيق القيمة المضافة وتعزيز الصادرات في البلاد.

وبحسب المديرة التنفيذية للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية، فقد بلغ إجمالي المجمعات الإنتاجية المعنية بهذه الصناعة في ايران 52 مجمعاً تصل طاقاتها الإنتاجية الى 60 مليون طن، فيما يصل إجمالي صافي مبيعاتها في الداخل وخارج البلاد الى 15 مليار دولار.

 
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