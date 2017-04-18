واعرب الحكيم في البرقية عن حزنه العميق بهذا الحادث الاليم لكنه عبر عن اعتقاده بأن الشعب الايراني المسلم بروحه الجماعية قادر على تخطيه.

وجاء في البرقية لايسعنا في هذا المقام الا ان نشاطر سماحتكم الم المصاب ونتقدم لمقامكم الشريف وللشعب الايراني بأحر التعازي القلبية واصدق مشاعر المواساة للضحايا البشرية والاضرار المادية الناجمة عنه.مبتهلين لله عزوجل ان يمد في عمركم الشريف محفوفا بالعون والتأييد الدائم كما نسأله تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ولذويهم جميل الصبر والسلوان وللمصابين الشفاء والعافية.

كما وجه رئيس التحالف الوطني العراقي برقية الى رئيس الجمهورية الاسلامية بضحايا السيول وقال نتابع الانباء الواردة من هناك ونشعر بالحزن بالخسائر البشرية والاضرار العادية الناجمة عن هذا الحادث.

واكد الحكيم في برقيته كلنا ثقة بقدرات وامكانيات الحكومة الايرانية والشعب الايراني المسلم من ورائها على تجاوز هذه المحنة واعادة بناء المناطق المتضررة.