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رقم الخبر: 191520 تاريخ النشر: نيسان 18, 2017 الوقت: 18:58 الاقسام: اقتصاد  
باكو تستضيف إجتماع شركات سكك حديد دول "إكو" بمشاركة إيران

باكو تستضيف إجتماع شركات سكك حديد دول "إكو" بمشاركة إيران

بدأ الإجتماع الثالث عشر لمسؤولي شركات السكك الحديد للدول الأعضاء في منظمة (إكو) للتعاون الاقتصادي بمشاركة المبعوث الايراني في عاصمة آذربايجان باكو يوم الاثنين.

وعقد في إطار هذا الإجتماع أيضاً، الإجتماع السابع للجنة السكك الحديد التابعة للمجلس التنسيقي لشؤون الشحن والنقل الترانزيتي بمنظمة (إكو)، فضلاً عن الإجتماع الثالث لفريق العمل المعني بمشروع سكك الحديد بدءاً من قزوين-رشت-آستارا (شمال ايران) ووصولاً الى آستارا في جمهورية آذربايجان.

وشارك في هذا الاجتماع مسؤولون وممثلون عن شركات سكك الحديد في ايران وجمهورية آذربايجان وتركيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وباكستان وأيضاً الصين، فضلاً عن ممثلين لبنك التنمية الإسلامي ومنظمة بين الدول للنقل السككي الدولية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية في بلدان آسيا والمحيط الهادي التابعة للأمم المتحدة وبنك التجارة والتنمية لمنظمة التعاون الاقتصادي (إكو).

وقال مساعد رئيس مؤسسة السكك الحديد الايرانية لشؤون الاستثمار ابراهيم محمدي، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية (إرنا)، على هامش الإجتماع: انه في ضوء الموقع الاستراتيجي للبلاد، فان مكانة ايران الخاصة (في مجال الترانزيت) باتت واضحة اليوم. وأضاف: ان إجمالي عمليات النقل السككي الإيراني يبلغ 12 مليون طن سنوياً، مبيناً ان مؤسسة السكك الحديد الايرانية تضع على جدول أعمالها الوصول الى مستوى الـ20 مليون طن سنوياً من خلال تطوير طاقات الترانزيت في البلاد.

 
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