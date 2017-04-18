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رقم الخبر: 191519 تاريخ النشر: نيسان 18, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: اقتصاد  
رجال أعمال من ألمانيا والنمسا يزورون إيران أوائل مايو

رجال أعمال من ألمانيا والنمسا يزورون إيران أوائل مايو

تستضيف غرفة طهران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة، وفدين تجاريين من ألمانيا والنمسا أوائل شهر أيار/ مايو.

وسيتوجه الوفد التجاري والاقتصادي من ولاية بافاريا الألمانية الى طهران في الأول من أيار/ مايو القادم لإجراء المحادثات وافتتاح طاولة بافاريا في غرفة طهران للتجارة. وتعتبر ولاية بافارياي من الأقطاب الصناعية في ألمانيا وبعثت العديد من الوفود الى غرفة طهران، كما استضافت وفد غرفة طهران للتجارة في ميونيخ .

أعضاء الوفد الألماني ينشطون في مجالات الإلكترونيك والإلكتروتكنيك والتعليم وإنشاء المشاريع الصحية والعلاجية والصناعات الغذائية والزراعية وخدمات المعارض والإستشارات الإستثمارية وإدارة المخاطرة والبيئة والمكائن والمعدات الصناعية والنفط والغاز.

وزار الوفد التجاري من ولاية بافاريا، ايران قبل 6 أشهر برئاسة ايلزة آيكنر وزير الاقتصاد والإعلام والطاقة والتقنية في الولاية، حيث تبادل رجال الأعمال من البلدين وجهات النظر حول سبل تنمية العلاقات والتعاون . كما تستضيف غرفة طهران للتجارة في 8 مايو المقبل وفداً آخر برئاسة رئيس غرفة تجارة فيينا.

الوفد التجاري والاقتصادي النمساوي الذي سيزور ايران، ينشط في مجالات النفط والغاز والبيئة وإدارة المياه والسياحة والصناعات الغذائية والبناء وخدمات الإستشارات القانونية والطاقات المتجددة.

 
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