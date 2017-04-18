إيران والبرازيل تؤكدان ضرورة تطوير تبادلاتهما التجارية أكد رئيس غرفة تعاونية إيران وسفير البرازيل لدى طهران، خلال إجتماع مشترك، على ضرورة توسيع النشاطات التجارية بين البلدين وزيادة صادرات السلع ووارداتها إلى جانب إستخدام العملة الوطنية في التبادلات التجارية بينهما.