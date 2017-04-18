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رقم الخبر: 191518 تاريخ النشر: نيسان 18, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: اقتصاد  
إيران والبرازيل تؤكدان ضرورة تطوير تبادلاتهما التجارية

إيران والبرازيل تؤكدان ضرورة تطوير تبادلاتهما التجارية

أكد رئيس غرفة تعاونية إيران وسفير البرازيل لدى طهران، خلال إجتماع مشترك، على ضرورة توسيع النشاطات التجارية بين البلدين وزيادة صادرات السلع ووارداتها إلى جانب إستخدام العملة الوطنية في التبادلات التجارية بينهما.

وشدد المسؤول الإيراني، خلال إستقباله السفير البرازيلي، على تطوير التبادلات التجارية بين البلدين وتعزيز العلاقات المصرفية من خلال إيجاد صندوق مشترك بين الجانبين لإستخدام العملتين الوطنيتين في مجالات توريد وتصدير السلع والتسوية في هذا الصندوق.

 
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