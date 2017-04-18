منذ بدء مهام الحكومة الحالية تفريغ وشحن 562 مليون طن من السلع في موانئ البلاد أفادت التقارير الصادرة عن وزارة الطرق وإعمار المدن، ان الموانئ الايرانية قامت منذ بدء مهام الحكومة الحالية في ايران حتى نهاية العام الايراني السابق (انتهى 20 آذار/ مارس الماضي)، قامت بتفريغ وشحن ما يربو عن 562 مليون طن من السلع النفطية وغير النفطية عبر موانئ ايران التجارية.