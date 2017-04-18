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رقم الخبر: 191517 تاريخ النشر: نيسان 18, 2017 الوقت: 18:56 الاقسام: اقتصاد  
تفريغ وشحن 562 مليون طن من السلع في موانئ البلاد
منذ بدء مهام الحكومة الحالية

تفريغ وشحن 562 مليون طن من السلع في موانئ البلاد

أفادت التقارير الصادرة عن وزارة الطرق وإعمار المدن، ان الموانئ الايرانية قامت منذ بدء مهام الحكومة الحالية في ايران حتى نهاية العام الايراني السابق (انتهى 20 آذار/ مارس الماضي)، قامت بتفريغ وشحن ما يربو عن 562 مليون طن من السلع النفطية وغير النفطية عبر موانئ ايران التجارية.

وبحسب المصدر نفسه، فقد بلغ إجمالي ترانزيت السلع غير النفطية عبر موانئ الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة المذكورة 7ر17 مليون طن، فيما وصل منسوب تصدير هذه السلع من الموانئ الايرانية 172 مليون طن خلال الفترة المذكورة. وتفيد التقارير ذات الصلة أيضاً بتراجع منحى استيراد السلع غير النفطية في البلاد في غضون 44 شهراً الماضية، وذلك في سياق أهداف الحكومة الرامية الى تقويض عملية الاستيراد ودعم الصادرات.

 
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