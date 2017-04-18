واشار بروجردي خلال الاجتماع الذي جمع اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي بالمرجع الديني آية الله نوري همداني في مدينة قم المقدسة اشار الى الظروف الراهنة في سوريا معتبرا تحرير عدة آلاف من اهالي بلدتي الفوعة وكفريا من يد الارهابيين التكفييرين بعد مرور عدة اعوام بأنه كان عملا معقدا من الناحية السياسية والعسكرية.

واضاف انه بالرغم من ان الارهابيين سفكوا دماء المئات من الاطفال والنساء واهالي هاتين البلدتين من خلال هجوم انتحاري وصبوا جام غضبهم على الابرياء لكن تحرير اهالي هاتين البلدتين المحاصرتين كان انجازا سياسيا وعسكريا.

واشاد بروجردي بدور الشهداء المدافعين عن العتبات المقدسة لتوفير الامن في حدود البلاد وقال ان سوريا تعتبر الخط الاول للمقاومة بحيث اذا تم تحطيم هذا الخط فعندئذ كان يسقط لبنان والعراق وكانت تعرض حدود البلاد للخطر بشدة.

واضاف انه بالرغم من التكاليف الباهظة التي دفعتها السعودية المدعومة اميركيا في اليمن وقتلها لاكثر من 10 الاف من الشعب اليمني فان موشرات هزيمة السعودية في اليمن باتت واضحة تماما.



