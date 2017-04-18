وأشار في بيان اللواء صفوي الى اجراءات القوات المسلحة في رفع مستوى الجاهزية الدفاعية وتعزيز القدرات الرادعة في مواجهة الاعداء، مؤكدا أنه رغم كل الاضطرابات وانعدام الامن في المنطقة والناجمة عن اختلاق القوي الخارجية للأزمات وسياستها في زيادة التوتر والصراع بالمنطقة، فإن أداء القوات المسلحة في توفير الامن للجمهورية الاسلامية الايرانية كان أعلى من المستوى المتوقع، الامر الذي يشير انه وكما في تجربة الدفاع المقدس طيلة ثماني سنوات،فأينما اتحدت القوى الثورية والمؤثرة امام العدو، فسيكون النصر حليفا لجبهة الحق، واليوم فإن القدرات الرادعة المؤثرة للجمهورية الاسلامية الايرانية تبين اقتدار القوات المسلحة الايرانية وجهودها.

ولفت اللواء صفوي في بيانه الى ضرورة تجهيز القوات المسلحة بالمنظومات الدفاعية والامنية، وقال: ان القدرات الدفاعية والقدرات الرادعة للجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على التقنيات المحلية، إذ ان انتاج المعدات والتجهيزات الدفاعية على يد الكوادر المؤمنة والمتخصصة والشابة وانتصارات الشعب الايراني في السنوات الثماني للدفاع المقدس، أثبتت ان القوات المسلحة القوية هي التي يمكنها ان تصون حياض الجمهورية الاسلامية الايرانية امام اي تهديد، وان القدرات الرادعة للقوات المسلحة هي بمثابة سد منيع امام اي عدوان او تهديد.

وشدد القائد العام السابق لحرس الثورة الاسلامية، على ان تنمية القدرات القتالية والدفاعية وبذل الجهود لزيادة القدرات الرادعة الناتجة عن القدرات التجهيزية والى جانب البصيرة الثورية الدينية، هو امر يتوقعه القائد العام للقوات المسلحة من القوات المسلحة الثورية في الجيش وحرس الثورة الاسلامية.



