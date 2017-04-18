ويتم السماح للبقرة بالبقاء ثلاثة أشهر لتكرس نفسها لصغارها، ويشعـر مولر بالسعادة من النتائج التي تمخضت عنها هذه التجربة. ويقول «هناك علاقة حميمة بين العجول والأبقار، ونحن كمزارعين توقفنا عن الشعور بذلك».

وحصل مولرعلى فكرة إجازة الأمومة من زبائنه الذين سألوه عن الكيفية التي تنمو بها العجول. ويقول «تركنا العجول مع بقرة مرضعــــة، ولكن لم تكن هذه الطريقة نموذجية». وللسماح للماشية بأن تعيــــش حياة طبيعية بشكل أكبر، طبق مولر تجربة ملازمة الأم للعجل عند تربيته قبل عامين في مزرعته في لينتفــــوردن شمالي ألمانيا. وهذه التجــــربة مختلفة تماما عن الطــــريقة التي تتم بها تربية معظم العجول في ألمانيا التي لديها 4.3 مليون بقرة حلوب مما يجعلها أكبر منتجة للألبان في الاتحاد الأوروبي.

وفي شهرها الثالث، تميل العجول إلى شرب كل اللبن، بحسب مولر. ويضيف ضاحكا «نكون محظوظين إذا نام العجل»، ولكن هذا لا يحدث في أغلب الأحوال. وتشرب العجول نحو ألف و600 لتر من اللبن كل عام، ما يعني عدم تمكن مزارع من توفير الف و600 لتر لمعمل الألبان. وفقاً لمعهد تونين المتخصص في الأبحاث الخاصة بالزراعة والبيئة. ويعتبر مولر شعور الأبقار والعجول بالسعادة الواضحة تعويضاً له عن كمية الألبان المفقودة.

ويقول «الأم والعجل يتعانقان بحميمية، ويلعقان كل منهما الآخر بلسانه لتنظيفه وتنادي البقرة دائماً على عجلها ليكون بجانبها لحمايته».