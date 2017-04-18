كشفت شركة (Jacob & Co) عن ساعة فاخرة للغاية تسمى (الملياردير) استغرقت ما يقرب من عامين في صناعتها، حيث إنها تحتوي على 260 قيراطا من الألماس.

وكما يبدو من اسمها، فإن هذه الساعة مخصصة كي تكون ملكا لأحد أغنى الشخصيات على مستوى العالم، حيث إن سعرها يصل إلى 18 مليون دولار، أي بما يعادل شراء تسعين سيارة (فيراري) فاخرة أو أسطول من السيارات قيمة الواحدة 200 ألف دولار.

وعرضت (سي إن بي سي) تقريرا عن ساعة (الملياردير) وثلاث ساعات أخرى فاخرة تتراوح أسعارها بين 1.6 مليون دولار و18 مليون دولار.

ومن بين الساعات الفاخرة المعروضة في التقرير (Bulova Chronograph) التي تم ارتداؤها أثناء بعثة (أبوللو 15) بواسطة أحد رواد الفضاء على سطح القمر عام 1971، وبيعت في مزاد العام الماضي مقابل 1.6 مليون دولار بحسب موقع أرقام.