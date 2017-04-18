ولو قالوا خسرنا وأن الشعب التركي لا يريد سلطاناً ديكتاتوراً فإن هذا كان بمثابة الإنتحار السياسي لـ«الإخوان» في تركيا وكانت النتيجة المعلنة عبارة عن رصاصة رحمة للشعب التركي في التخلص من «الأردوغانية» التي جثمت على صدره عقدين من الزمان وجرّته الى حرب أهلية في الداخل -على فتح الله غولن والأكراد- وحروب خارجية لا تقل شراسة على جميع الجيران دون استثناء.

السلطان كان شاطراً ويحسب لكل شيء حسابه.. أخذ العبرة من اللي سبقوه في الديكتاتورية والتوريث وما شابه «زينهم» قال أنه منتخب من قبل 98 بالمئة من الشعب التونسي.. وقال «مباركهم» أنه منتخب من 99 بالمئة من الشعب المصري الجدعان.. وانفرد «شينهم» بنسبة مئة بالمئة وقال أن كل الشعب العراقي اختارني للرئاسة مدى الحياة.. حتى المرضى والاموات.. من هم في السجون والمعتقلات.. من هم في المهجر وعلى قارعة الطرقات!! والخ الخ..

لا يا عيني أردوغان مش هيك.. وما يتوكلش أوانطة.. قال لك ايه؟! قال إنو يريد تعديل الدستور.. دستور يا بو بلال دستور.. ابنو الكبير اسمو بلال.. تيمناً بسيدنا بلال الحبشي!! الرئاسة خمس سنين مش أربعة ودورتين تكون عشرة.. والإنتخابات في نهاية عام 2019 يعني ايه؟! يعني السلطان سيحكم تركيا الى نهاية العقد الثالث من الألفية الثانية!!..

وأنا أعرف أنكم شاطرين بالحساب والكباب.. أقصد الكباب التركي المشهور اللي يسميه أهلنا في مصر والشام شاورما ويسميه أهل العراق «قص»..

من هنا تفتقت العبقرية الأردوغانية عن رقم سحري يقول بالنصف زائد واحد.. هذا يكفي.. يعني ايه؟! يعني الإعلان أن 51 بالمئة من الشعب يريد أن يكون أردوغان سلطان الزمان حسب القانون والفرمان!! وايش يضرّه لو قال أن 49 بالمئة من الشعب قالوا «لا»؟! المهم أن الإرادة تتحقق ولو برقم واحد فقط..

حكامنا الطواغيت المقبورين منهم ومن مازال على قيد الحياة لا يرغبون بالفارق الضئيل بين الـ«نعم» و «لا».. يحبون الإنتشاء بأن الشعب كل الشعب مع السيد الرئيس القائد الفذ الضرورة المؤمن والملهم!..

وإذا قال صدّام قال العراق.. وإذا نهق السلطان تبعته الطليان.. وهكذا دواليك..