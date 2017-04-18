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للمزید
رقم الخبر: 191505
تاريخ النشر: نيسان 18, 2017
الوقت: 15:45
الاقسام: محليات
تركيا.. ما بعد الإستفتاء!
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تركيا
بعد الإستفتاء
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