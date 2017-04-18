بناء الحرم العلوي قال رئيس اللجنة الايرانية لاعادة اعمار العتبات المقدسة في العراق، حسن بلارك، ان مشروع تطوير الحرم العلوي المقدس قد استخدمت فيه اروع الفنون المعمارية الاسلامية - الايرانية الاصيلة مع التقنية الرفيعة.

وقال بلارك، في تصريح ادلى به اثناء زيارة تفقدية لمشروع تطوير الحرم العلوي المقدس الذي سمي باسم صحن السيدة فاطمة الزهراء (ع) ان هذا المشروع قد انجز بمساعدات الشعب وبعزيمة المختصين والمهندسين والعمال المهرة الايرانيين في مدة تقل عن ٥ اعوام.

واضاف، ان مساحة البناء في المشروع تبلغ ۲۲۰ الف متر مربع سيتم تدشينه خلال العام الايراني الجاري (ينتهي في ۲۰ آذار/ مارس ۲۰۱۸) يعد اكبر مشروع اعماري ديني يتم تنفيذه على الصعيد العالمي.

ولفت الى ان جزءً كبيرا من تكاليف بناء واعادة اعمار العتبات المقدسة تحمل نفقاتها الناس ومحبو اهل البيت (ع) في ايران الاسلامية