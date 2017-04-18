  • الثلاثاء ٢١ رجب ١٤٣٨
  • الثلاثاء , أبريل 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191497 تاريخ النشر: نيسان 18, 2017 الوقت: 14:59 الاقسام: ثقافة وفن  
الحرم العلوي.. مزيج من الفن الايراني والتقنية المتقدمة

الحرم العلوي.. مزيج من الفن الايراني والتقنية المتقدمة

بناء الحرم العلوي قال رئيس اللجنة الايرانية لاعادة اعمار العتبات المقدسة في العراق، حسن بلارك، ان مشروع تطوير الحرم العلوي المقدس قد استخدمت فيه اروع الفنون المعمارية الاسلامية - الايرانية الاصيلة مع التقنية الرفيعة.

وقال بلارك، في تصريح ادلى به اثناء زيارة تفقدية لمشروع تطوير الحرم العلوي المقدس الذي سمي باسم صحن السيدة فاطمة الزهراء (ع) ان هذا المشروع قد انجز بمساعدات الشعب وبعزيمة المختصين والمهندسين والعمال المهرة الايرانيين في مدة تقل عن ٥ اعوام.

واضاف، ان مساحة البناء في المشروع تبلغ ۲۲۰ الف متر مربع سيتم تدشينه خلال العام الايراني الجاري (ينتهي في ۲۰ آذار/ مارس ۲۰۱۸) يعد اكبر مشروع اعماري ديني يتم تنفيذه على الصعيد العالمي.

ولفت الى ان جزءً كبيرا من تكاليف بناء واعادة اعمار العتبات المقدسة تحمل نفقاتها الناس ومحبو اهل البيت (ع) في ايران الاسلامية

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ الاذاعة والتلفزيون
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/8436 sec