الأردن يعتقل المسيئين للعراق ويتعهد بتقديمهم للمحاكمة

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

عمان - وكالات: أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، نظيره العراقي إبراهيم الجعفري باعتقال الأشخاص الذين تسببوا بـ"الإساءة" للعراق، متعهدا بتقديمهم للمحاكمة، فيما أكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع العراق ورفض وإدانة أية إساءة له.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، إن "الجعفري تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني أيمن الصفدي"، مبينة أن الأخير "أكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع العراق ورفض وإدانة حكومتها لأي إساءة له".

وأضافت أن "الوزير الصفدي أكد اعتقال المتسببين بالإساءة التي صدرت تجاه العراق تمهيداً لمحاكمتهم".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، الأحد، عن استدعاء القائم بالأعمال الأردني لدى بغداد على خلفية "تجاوزات" بحق رموز وشخصيات دينية ووطنية عراقية.

وكانت عضو في مجلس النواب العراقي قالت، السبت 16 نيسان 2017، إن مجموعة أردنيين قاموا بـ"الإساءة" إلى صور المرجعية الدينية و"رموز وطنية" من بينها نوري المالكي، ودعت إلى قطع العلاقات مع الأردن إذا لم تعتذر عن ذلك.

" ديفينس وان": الإمارات تهدد استقرار الصومال لتحقيق النفوذ

تمويل وتشغيل عدد من الموانئ

وكالات: ذكرت مجلة "ديفينس وان" الأميركية المتخصصة في الشؤون الأمنية والعسكرية في تقرير لها، أن الإمارات "تعمل على تمويل وتشغيل عدد من الموانئ والقواعد العسكرية في المنطقة، من بينها موانئ تنشط فيها بالفعل قوات تابعة للولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا والصين".

وأوضح التقرير أن منطقة "بونتلاند" شبه المستقلة في شمال شرقي الصومال "وقّعت اتفاقية مع شركة الموانئ والمرافئ المملوكة لشركة دبي في أوائل نيسان/أبريل الماضي لتطوير وإدارة الميناء متعدد الأغراض في مدينة بوساسو"، موضحة أن التوقيع على هذه الصفقة "يأتي بعدما سمحت جمهورية أرض الصومال، غير المعترف بها دولياً، للإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية في ميناء بربرة".

ورأت المجلة أن "سعي الإمارات إلى توقيع هذه الاتفاقات يصب في خانة تعزيز حضورها في أفريقيا، وهو أمر من شأنه أن يفاقم المعضلة الجيوسياسية التي تتشكل في المنطقة، خاصة وأن الدول التي ستوجد على سواحل الصومال من شأنها أن تحجز مكاناً لنفسها بين القوى العالمية التي تسعى إلى تعميق وجودها في هذا الممر المائي الاستراتيجي”.

ويرى مراقبون أنه في ظل صفقات الموانئ الجديدة التي تجريها الامارات، فإن الصومال تتجه من دون قصد إلى حرب تتجاوز بكثير قدراتها الاستراتيجية والعسكرية.

القوات الأمنية المصرية تفشل مخططا إرهابيا جديدا

استهداف المسيحيين في مصر

القاهرة - وكالات: أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، اعتقال 13 “إرهابيا” كانوا يخططون لارتكاب اعتداءات تستهدف المسيحيين والمقرات الرسمية، بعد أسبوع من اعتداءين استهدفا كنيستين قبطيتين.

ويأتي هذا الاعلان متزامنا مع احتفال الأقباط الأحد بعيد الفصح، تحت رقابة أمنية مشددة. واستهدفت في التاسع من الشهر الحالي كنيستان في طنطا والاسكندرية باعتداءين تبناهما تنظيم داعش وأوقعا 45 قتيلا.

وكانت الاحتفالات بعيد الفصح اقتصرت الأحد على الصلوات من دون مظاهر احتفالية.

الجيش اللبناني: زورقان حربيان صهيونيان يخترقان المياه الإقليمية

التصدي للزوارق الصهيونية

بيروت - وكالات: أعلن الجيش اللبناني أن زورقين حربيين تابعين لـــ" إسرائيل" اخترقا الاثنين المياه الاقليمية اللبنانية. وذكر بيان للجيش اللبناني أنه عند الساعة 4,23 (بالتوقيت المحلي) أقدم زورق حربي تابع لـ"إسرائيل" على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 260 مترا ولمدة دقيقتين.

وأوضح أنه عند الساعة 5,23 (بالتوقيت المحلي) خرق زورق مماثل البقعة البحرية نفسها لمسافة 275 مترا ولمدة 6 دقائق، مضيفا أنه تجري متابعة الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

كما أعلن الجيش اللبناني أن طائرة استطلاع صهيونية اخترقت الأجواء اللبنانية فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي.

وأفاد بيان للجيش اللبناني بأن الطائرة غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب.

السودان يوجه بإكمال المصالحات القبلية في جنوب دارفور

حسبو محمد عبد الرحمن

الخرطوم - وكالات: وجه نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن ، حكومة ولاية جنوب دارفور لإكمال المصالحات القبلية، وتنفيذ مخرجات مؤتمرات الصلح، والاستمرار في عملية العودة الطوعية، وتقديم الخدمات للعائدين في أكثر من 18 موقعا بالولاية.

وقال والي جنوب دارفور، المهندس آدم الفكي، في تصريحات صحفية عقب لقائه نائب الرئيس السوداني، الأحد، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، إنه أطلع النائب على مجمل الأوضاع الأمنية بجنوب دارفور، وقضايا السلم الاجتماعي والمصالحات، مؤكداً استقرار الأوضاع بصورة تامة.

الجزائر تتعهد بإجراء انتخابات تشريعية نزيهة

الانتخابات الجزائرية

الجزائر - وكالات: تعهد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي، الأحد، بأن تجري الانتخابات التشريعية المقبلة في جو هادئ، مشددا على أنها ستكون انتخابات نزيهة، وأن هناك ضمانات جادة لتحقيق ذلك.

وقال الوزير، بحسب سبوتنيك أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "التزم بضمان شفافية المسار الانتخابي ووضع من أجل ذلك كل الاحترازات والضمانات الضرورية".

ورد وزير الداخلية الجزائري على المشككين في نزاهة الادارة الجزائرية خلال الانتخابات، قائلا إنه "ليس هناك أي سلطة إدارية تتجرأ على المساس بهذا المبدأ وسيشارك كل المجتمع لانجاح الانتخابات".

وقال بدوي أن مؤطري مراكز ومكاتب التصويت هم " أبناء الجزائر من المعلمين والأطباء"، مشيرا الى أن مراقبي هذه المكاتب والمراكز هم من "ممثلي الأحزاب السياسية المرشحة ولهم كامل الحرية في حضور كل عملية الاقتراع من بدايتها إلى نهايتها وسيتمكنون من كل الضمانات القانونية بما فيها الحصول على نسخ من محاضر فرز الأصوات.